Argentina deja dudas contra la débil Mauritania

Con goles de Enzo Fernández y Nicolas Paz, la Selección Argentina le ganó este viernes por 2-1 a Mauritania en el primero de los dos amistosos que disputa la Albiceleste en esta doble fecha FIFA. Los vigentes campeones del mundo y bicampeones de América sufrieron para ganarle con lo justo a un equipo africano que sobre el final descontó a través de Jordan Lefort.

El primer tiempo fue lo mejor de Argentina que tuvo una buena combinación en ofensiva con Nicolás Paz como estandarte. La apertura del marcador llegó en el minuto 17 luego de un centro atrás de Nahuel Molina y la llegada para conectar de Enzo Fernández para batir la resistencia de Mamadou Diop.

El local siguió con intensidad con una aparición en conexión de Julián Álvarez más cómo generador de juego que de definidor. En el minuto 32 un tiro libre exquisito de Nicolás Paz le permitió al actual jugador del Como, convertir su primer tanto con la selección y poner el 2-0 en el marcador. En el comienzo del segundo tiempo Argentina rotó con tres cambios entre los cuales estuvo el ingreso de Lionel Messi.

Noticias relacionadas

Las rotaciones de ocho cambios por lado desvirtuó el juego y dio la peor cara de Argentina con tres llegadas claras de Mauritania que exigió al arquero ‘Dibu’ Martínez. Sobre el final, exactamente en el minuto 94, llegó el descuento de Jordan Lefort para el 2-1 definitivo. Argentina terminará este martes su doble fecha FIFA ante Zambia también en La Bombonera.