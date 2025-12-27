El arbitraje español, en horas bajas

El arbitraje español no vive su mejor momento, y así lo indican los ránkings. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés), el organismo referente en este tipo de clasificaciones, ha nombrado al francés Clement Turpin como el mejor árbitro masculino a nivel mundial este 2025, con 65 puntos. Por detrás se encuentra su colega francés, y ganador el año pasado, François Letexier.

Destaca, eso sí, que ningún árbitro español de LaLiga EA Sports, por segundo año consecutivo, se encuentra en el top-10 de mejores colegiados de Europa y del mundo.

En el cuadro masculino, el polaco Szymon Marciniak, el rumano Istvan Kovacs y el inglés Michael Oliver completan los primeros cinco puestos.

El último partido de Turpin este 2025 fue el Real Madrid - Manchester City (1-2) de la fase de grupos de la UEFA Champions League el pasado 10 de diciembre. La temporada pasada fue el encargado de dirigir las semifinales de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Inter de Milán (3-3), además de los octavos en el Bernabéu entre Madrid y Atlético (2-1), y el otro Manchester City - Real Madrid (2-3), esta vez en el Etihad Stadium.

En el cuadro masculino, la italiana Maria Sole Ferrieri Caputi es la primera clasificada, por delante de la francesa Stéphanie Frappart y la croata Ivana Martincic. Ninguna árbitra española de la Liga F Moeve se encuentra tampoco entre las diez mejores colegiadas del mundo.