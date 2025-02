La desgarradora carta de la madre de una árbitra menor contra el acoso en el fútbol base

Una madre denunció a través de sus redes sociales el acoso que vivió su hija, árbitra de fútbol de 13 años en A Coruña. El incidente tuvo lugar en un partido que enfrentó al Victoria con el Silva de la categoría prebenjamin.

"Yo no me voy a callar porque es encubrir una acción y una actitud que muchas veces se oculta por vergüenza. Pero mientras no denunciemos estas cosas seguirán pasando y con total impunidad" criticó en Facebook Esther Rey, madre de la víctima.

Las malas palabras fueron reiteradas

En la publicación donde la madre narró los hechos, apunta que los entrenadores de ambos equipos fueron "los más correctos" dentro de lo “terriblemente agresivo y maleducado de la situación”, ya que el delegado del Victoria se comportó, a su entender, como “un auténtico monstruo”.

“Se dedicó a discutir de una manera reiterada todas y cada una de las decisiones de una niña de 13 años que, al igual que los jugadores, está aprendiendo. Fue con mala educación, intimidándola con sus aspavientos, sus expresiones y su actitud corporal”, critica Esther. Raquel llevaba un brazalete que indicaba su edad, pero eso no ablandó las críticas y las malas palabras de los equipos y de los aficionados de las gradas.

La madre de la árbitra califica de “gañán” y “energúmeno” al delegado del Victoria. Después de lo ocurrido, Esther solicitó mediante su perfil en redes sociales una “orden de alejamiento de los campos de fútbol”, dada su actitud.

“De hecho, en un descanso, un jugador de no más de 7 años se acercó a mi hija, la árbitra, exigiéndole explicaciones por su manera de pitar las faltas, cuando este niño debería de tener grabado a fuego que al árbitro no se le discute. Raquel, a pesar de su situación y nerviosismo, le perdono e hizo oídos sordos”, narró.

El acoso a la árbitra

La madre de Raquel lamenta que su hija cometiese "el error" de "no comprobar en la alineación quienes eran los que estaban subidos como técnicos de ese partido por parte del Silva". Esther confirma que su hija se encontró "con un entrenador y tres jóvenes que actuando en manada la acosaron por las decisiones arbitrales".

“No se atrevía a acercarse a la banda porque les tenía miedo. Literalmente, miedo, por sus expresiones y actitud agresiva”, detalló Esther Rey, quien tiene claro que su hija tenía que haber activado “el protocolo de violencia verbal, sacar tarjetas, expulsar a los tres sinvergüenzas que estaban en el banquillo del Silva”, incidió.

La madre acabó la publicación mandando apoyo a su hija para no rendirse delante de este tipo de situaciones y reclamando mayor seguridad en los campos de fútbol.