"Os vamos a apuñalar, salid ya"

Se vivió una imagen lamentable en El Rubial. Salió victorioso del derbi el UCAM Murcia ante el Águilas tras vencer 1-2 en un partido que tuvo de todo. Con los tres puntos, el equipo de Germán Crespo se puso a dos puntos del líder, el Xerez Club Deportivo, y frenó en seco al equipo de Adrián Hernández, a pesar de que se encuentra también a dos puntos del primero.

El partido estuvo lleno de tensión y el colegiado Nil Cubas Torras tuvo mucha faena, pues expulsó a Jorge Cosme, Adrián Hernández y Antonio Sánchez, por parte del Águilas, y a Marcial, preparador físico, y Mizzian, del UCAM Murcia.

Después de que el árbitro balear pitase el final del partido, se vivieron varios comportamientos violentos en El Rubial, especialmente desde el conjunto local, lo que provocará duras sanciones para el club aguileño.

Toda la polémica empezó en el minuto 15. "Tras anotar un gol el UCAM, se lanzan desde la grada local, identificados por las camisetas que llevaban, situada detrás del banquillo visitante, una botella de agua llena con un tercio, una moneda de 20 céntimos y una lata de cerveza vacía, sin llegar a impactar a nadie", recoge el acta.

Asimismo, refleja que "una vez finalizado el partido, cuando nos dirigíamos a los vestuarios, el entrenador del Águilas, D. Adrián Hernández Abenza, se dirigió a mi AA1 propinándole una patada, golpeándole el gemelo por la espalda". Se produjo la agresión, mientras que el presidente del club lo agarraba con fuerza por el cuello para que no pudiese entrar al vestuario.

Por otro lado, el colegiado expone en el acta que "cuando nos encontrábamos dentro del vestuario, una persona que no pudimos identificar se plantó frente a la puerta, impidiendo que la pudiéramos cerrar, increpando nuestra actuación".

La Guardia Civil acudió al lugar de los hechos para desalojar a los responsables: "Teniendo que personarse la Guardia Civil para desalojar a dicha persona minutos más tarde, abriendo hasta en tres ocasiones la puerta del vestuario personas no identificadas, amenazando e insultándonos".

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El acta del partido / X

Mientras golpeaban la puerta del vestuario, varias personas empezaron a gritar: "Sois unos hijos de puta, os vamos a apuñalar, salid ya". La tensión no finalizó hasta que el bus del UCAM Murcia abandonó El Rubial, aunque acabó apedreado y llegaron a romper las lunas del autocar.