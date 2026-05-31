Se aprueba una nueva norma en los córners: no le gustará al Arsenal

La IFAB, el organismo que regula las Reglas del Juego del fútbol (International Football Associarion Board), ha sorprendido este domingo emitiendo un comunicado en el que informa que ha aprobado una aclaración del protocolo del VAR para su aplicación en el Mundial.

Se tarta de una aclaración para las infracciones del equipo atacante antes de que el balón esté en juego en jugadas de saques de esquina, saques de banda o faltan que provoquen la acumulación de jugadores en área.

"El IFAB ha aprobado una aclaración del protocolo del árbitro asistente de vídeo (VAR) para su aplicación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta aclaración se refiere a infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre, que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria", dice el comunicado.

"Si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego ('on-field review'). Si, tras la revisión, el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente y el saque de esquina o el tiro libre deberá repetirse", aclara.

Dichas acciones se han puesto de moda esta temporada con las estrategias del Arsenal, finalista de la Champions League, especialista en esta faceta. La idea es evitar bloqueos y agarrones por parte de los atacantes que puedan dar una ventaja ilógica a la hora de intentar marcar gol, respaldándose en la justificación de que la pelota no se encontraba aún en juego.

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Finalmente, el organismo informa que dicha aclaración será revisada después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 antes de decidir si se aplica de forma universal en todos los partidos de fútbol.