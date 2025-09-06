¿Aprobado o suspenso para los jugadores del Castellón en Córdoba?
Estas son sus puntuaciones tras el partido en el Nuevo Arcángel (2-1)
Yolanda Peris
Los jugadores del CD Castellón dejaron escapar una nueva victoria en su visita al Nuevo Arcángel de Córdoba y acabaron perdiendo por 2-1. ¿Quién fue para ti el mejor jugador? ¿Se merecieron aprobados o suspensos los futbolistas del conjunto albinegro?
EL MEJOR: Cipenga | 7 | Peleón. Fue el jugador que más insistió y marcó el gol del Castellón.
Amir | 5 | Nervioso. Tuvo un par de buenas paradas, pero erró estrepitosamente en el 2-1.
Mellot | 6 | Sólido. Líder de la zaga, se sumó al ataque cuando el partido invitó a ello.
Brignani | 5 | Seguro. Buen estreno en general para el central, que acabó desfondado.
Sienra | 5 | Inocente. Bien en líneas generales, pero cometió un penalti innecesario.
Salva Ruiz | 6 | Sólido. El capitán completó un buen partido pese al resultado final.
Pablo Santiago | 6 | Participativo. Muy activo en labores ofensivas. Buena imagen.
Barri | 6 | Correcto. Cumplió con su cometido en el pivote.
Mabil | 5 | Desaparecido. No está al nivel de la pasada temporada.
Calatrava | 6 | Guerrero. Como el resto del equipo, estuvo muy activo en el primer tiempo pero más flojo en el segundo.
Jakobsen | 6 | Trabajador. Dejó muy buenas sensaciones en su primer partido.
TAMBIÉN JUGARON:
Gere | 5 |. Controlado.
Suero | 5 |. Quiso ser revulsivo.
Alberto | 5 |. En su línea.
Camara | 5 |. Buscó el empate.
De Nipoti | - |. Sin calificar.
