¿Aprobado o suspenso para los jugadores del Castellón en Córdoba?

Los jugadores del CD Castellón dejaron escapar una nueva victoria en su visita al Nuevo Arcángel de Córdoba y acabaron perdiendo por 2-1. ¿Quién fue para ti el mejor jugador? ¿Se merecieron aprobados o suspensos los futbolistas del conjunto albinegro?

EL MEJOR: Cipenga | 7 | Peleón. Fue el jugador que más insistió y marcó el gol del Castellón.

Amir | 5 | Nervioso. Tuvo un par de buenas paradas, pero erró estrepitosamente en el 2-1.

Mellot | 6 | Sólido. Líder de la zaga, se sumó al ataque cuando el partido invitó a ello.

Brignani | 5 | Seguro. Buen estreno en general para el central, que acabó desfondado.

Sienra | 5 | Inocente. Bien en líneas generales, pero cometió un penalti innecesario.

Salva Ruiz | 6 | Sólido. El capitán completó un buen partido pese al resultado final.

Pablo Santiago | 6 | Participativo. Muy activo en labores ofensivas. Buena imagen.

Barri | 6 | Correcto. Cumplió con su cometido en el pivote.

Mabil | 5 | Desaparecido. No está al nivel de la pasada temporada.

Calatrava | 6 | Guerrero. Como el resto del equipo, estuvo muy activo en el primer tiempo pero más flojo en el segundo.

Jakobsen | 6 | Trabajador. Dejó muy buenas sensaciones en su primer partido.

TAMBIÉN JUGARON:

Gere | 5 |. Controlado.

Suero | 5 |. Quiso ser revulsivo.

Alberto | 5 |. En su línea.

Camara | 5 |. Buscó el empate.

De Nipoti | - |. Sin calificar.