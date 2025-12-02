El apoyo de Xabi Alonso a Ronald Araujo

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, apoyó la decisión del defensa uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, que ha pedido a su club un tiempo de parón para recuperarse anímicamente de un mal momento, y aseguró que los jugadores "no son máquinas" y deben mirar por su bien. El tolosarra se mostró comprensivo en rueda de prensa con la situación del futbolista, que no ha vuelto a jugar desde el encuentro en Londres ante el Chelsea, donde fue expulsado tras ver dos amarillas, la primera por protestar de forma airada y la segunda por una entrada a destiempo.

El golpe anímico que supuso para el charrúa lo ocurrido en la Champions y que dejó al Barça con uno menos durante todo el segundo tiempo fue tremendo y le ha afectado a nivel mental. De hecho, sus agentes se personaron en las oficinas del Barça para reunirse con Deco y explicarle la situación, ante lo que el club se mostró absolutamente comprensivo y obviamente le ha dado un tiempo.

Respeto máximo y comprensión

"Hay que respetar las sensaciones y necesidades de los jugadores. No son máquinas, son personas. Hay mucha exigencia y responsabilidad en todos los contextos", dijo Xabi Alonso cuando fue preguntado por la decisión de Araujo. El entrenador del Real Madrid, además, deseó una pronta recuperación al defensa del Barcelona. "Si han decidido parar y es por el bien del chico, me parece lógico", añadió.

Araujo fue expulsado ante el Chelsea / EFE

Más allá de rivalidades, casos como el del uruguayo sirven para relativizarlo todo y generan empatía entre todos los que forman el mundo de un fútbol profesional en el que la exigencia y la presión es enorme y pone al límite la capacidad no solo física, sino también mental de futbolistas y técnicos. El mensaje de Xabi Alonso hacia Araujo es, en el fondo, una muestra de humanidad.