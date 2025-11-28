Antony (Betis) confiesa su tristeza por perderse el derbi ante el Sevilla tras la expulsión

El extremo brasileño del Betis Antony dos Santos se mostró feliz por el triunfo en la Liga Europa ante el Utrecht neerlandés (2-1), porque les "da más confianza" para el derbi del domingo en LaLiga frente al Sevilla, pero lamentó, emocionado, que se vaya a perder ese partido por "una expulsión (ante el Girona) que le he afectado un poco".

"Ha sido un triunfo muy importante tras un partido difícil. Sabíamos de la impotancia de ganar en casa y, además, era antes del derbi, lo que nos da más confianza. Son tres puntos muy importantes" en la competición europea, declaró a Movistar+ el internacional brasileño.

Cuestionado por su casi segura ausencia en el derbi del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por la roja que vio la pasada jornada ante el Girona en una acción involuntaria en la que golpeó en la cara a Joel Roca, Antony, con lágrimas en los ojos, dijo que “es un momento muy triste" y que por esa circunstancia está pasando "una semana muy dura".

"Sé que quedan muchos partidos por delante, pero también de la importancia del derbi. Estoy un poco triste, enfadado, porque yo quería estar el domingo, pero al menos estaré junto a mis compañeros. Es el partido más importante del año y perdérmelo es muy duro", recalcó.

Según el extremo brasileño del Betis, "no poder jugarlo va a ser duro en una semana muy difícil", y añadió: "esta expulsión me ha afectado un poco, por la importancia del próximo partido; me imaginaba ya jugar ese derbi fuera de casa y no poder estar ahí va a ser difícil, pero voy a estar con mis compañeros, con toda la energía, para sumar los tres puntos", insistió.

Sobre las lesiones en los primeros minutos ante el Utrecht de sus compañeros Isco Alarcón y el marroquí Sofyan Amrabat, resaltó que ha sido "una jugada muy rara", pero confió en que "se recuperen lo más rápido posible" y consideró que, al parecer, "no es nada muy grave", por lo que esperan que "el domingo estén los dos listos" frente al Sevilla.

También se alegró "mucho" por el gol y las buenas actuaciones en los últimos encuentros del marroquí Ez Abde, autor del segundo tanto en la victoria por 2-1 ante los neerlandeses, y afirmó que ambos tienen "una conexión muy buena" y está "muy feliz por él" porque "lo merece mucho, está trabajando, ha cambiado la cabeza y está muy enfocado".