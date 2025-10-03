Antonio Hidalgo: «Seguramente Yeremay tenga un tope, pero no sabemos dónde está; hay que seguir empujándolo hacia arriba»

Riazor abre sus puertas este sábado para vivir uno de los grandes duelos de la jornada. El Almería aterriza en A Coruña inmerso en su mejor dinámica desde que empezó la liga y el Deportivo medirá su potencial ante uno de los equipos configurados para ocupar la zona alta de la tabla (sábado, 16.15 horas). «Viene un gran equipo, con un entrenador que ha ido evolucionando con el tiempo. Son más solidarios de lo que eran sin la pelota el año pasado, cada vez más peligrosos», advirtió Antonio Hidalgo en la previa. El entrenador deportivista resaltó que su rival está creciendo «poco a poco», especialmente en lo que a sus resultados se refiere, y que planteará un duelo «muy igualado» en territorio coruñés. «Tenemos que seguir sufriendo y compitiendo al límite, hay que estar muy ajustados porque ellos tienen muchísimo talento en la parte de arriba y, al mismo tiempo, tratar de hacerles daño», explicó.

El choque ante el conjunto andaluz supondrá también una oportunidad para resarcirse del empate frente al Eibar. «Tengo muy claro lo que pasó en Ipurúa. Hicimos un gran partido hasta el minuto 60, tuvimos dos o tres ocasiones para cerrar el partido, y no solo hablo de la de Yere, sino de transiciones en las que podríamos haber estado más ajustados. Luego, al final, ellos le van dando la vuelta a situaciones que podíamos haber mejorado en cuanto a posicionamiento, sobre todo en los últimos minutos. Tenemos que mejorar», comentó acerca de la jornada pasada.

Yeremay, pese al error contra el conjunto armero, sigue siendo uno de los jugadores destacados del inicio de curso. «Nunca sabemos dónde está nuestro límite. Seguramente tenga un tope, pero hay que intentar empujarlo hacia arriba, porque eso quiere decir que está en constante evolución», dijo. El técnico está «encantado con él», especialmente en las tareas menos vistosas del juego: «Está trabajando muchísimo sin balón, pero también con él. Va encontrándose, fluyendo y nos está ayudando en todas las facetas». A Hidalgo no le preocupa el desacierto del canario de cara a puerta. «No está teniendo efectividad de cara a gol, pero provoca muchas situaciones. Yo lo veo contento y eso se refleja en el campo», apuntó.

Con siete fechas disputadas y en la cabeza de la tabla, Hidalgo mantiene la filosofía de «ir día a día». «Tengo una idea principal en la cabeza desde el primer día, pero el equipo está evolucionando y vamos viendo diferentes situaciones y posiciones donde los jugadores nos pueden ayudar más. Esto es muy largo. Son 42 jornadas y solo van siete, hay que seguir empujando», indicó.

El Deportivo afronta en el mes de octubre un tramo de calendario exigente, con la visita del Almería, las salidas consecutivas a Málaga y Santander y el duelo ante el Valladolid en Riazor. «Hay que competir cada día, en casa y fuera. Nuestra gente lo que quiere es que nos dejemos la vida por el escudo, que vayamos con todo, con convicción. Quieren ver pasión y eso lo vamos a transmitir», comentó.

El técnico deportivista descarto a Escudero para esta semana. «Notaba unas molestias en los isquiotibiales y no estaba cómodo. Entendimos que había que solucionar la situación cuanto antes y está haciendo trabajo aparte», señaló. Gragera y José Ángel, ya con el alta, se mantienen en duda. «Es una buena noticia que estén recuperados los dos, cuantos más opciones y perfiles diferentes tengamos para utilizar, muchísimo mejor», aseguró. Los dos laterales también recibieron los elogios del preparador catalán. Giacomo Quagliata, que enlaza tres titularidades seguidas, está cumpliendo con creces por la izquierda: «En esas posiciones se necesita energía y él nos da mucha intensidad. Es un futbolista con mucha pasión y que con el pie nos está dando soluciones en el último tercio». Ximo Navarro, por su parte, tuvo una «pretemporada complicada» que parece haber quedado atrás: «Se está viendo su evolución física, es un futbolista contrastado con un gran talento que nos aporta mucho».

Por último, alabó la figura de Joaquín Sorribes, el psicólogo del equipo: «Su trabajo es vital, es una figura importantísima. Es un apoyo constante para jugadores y para técnicos. Nos ayuda a pensar y a analizar las situaciones que van viniendo y, muchas veces, incluso se anticipa a lo que va pasando».

Vía: La Opinión A Coruña