Antonio Hidalgo: «Nos quedan tres puntos menos para estar entre los seis primeros»

Primer triunfo de Antonio Hidalgo en un partido oficial a los mandos del Deportivo. El técnico catalán valoró la victoria de su equipo en Granada e hizo una lectura sencilla del resultado. «Tenemos tres puntos y nos quedan tres puntos menos para conseguir el objetivo que nos marcamos, que es estar entre los seis primeros. Eso es lo que vamos a luchar. A partir de ahí, nos toca mejorar y cuidar los detalles para preparar el partido contra el Burgos de la semana que viene, que nos va a poner las cosas muy difíciles en casa. Tenemos que tener los pies en suelo y disfrutar, porque hay que hacerlo cuando se gana. Nos tocará sufrir y tenemos que ser conscientes de la dificultad del reto. Sacamos un triunfo en un campo muy difícil ante un gran equipo», indicó.

La situación del Granada, que jugó condicionado por sus problemas para inscribir a jugadores del primer equipo, no pasó desapercibida para el entrenador deportivista. «Es una evidencia que tienen a Arnáiz fuera, a Pascual fuera, a Alemañ sancionado, a Diego que ha venido en los últimos compases, Faye que tampoco estaba... Les faltaba un fondo de armario que a todos los equipos nos gusta tener», señaló Hidalgo. El preparador catalán también resaltó el papel de su equipo en el «once contra once», antes de la expulsión de Manu Lama que dejó al cuadro coruñés en superioridad numérica. «Estoy muy contento con el Dépor que se ha visto, estuvimos muy serios», afirmó.

El técnico deportivista también explicó el punto de inflexión, bajo su punto de vista, del partido: «Hasta el minuto 15 nos costó robar, teníamos la sensación de que ellos nos estaban empujando, pero ajustamos alguna situación y ese ajuste nos dio la capacidad de que nuestros jugadores empezasen a encontrarse».