Antonio Hidalgo: «El Huesca no nos dio comodidades, generamos las ventajas nosotros»

Antonio Hidalgo valoró la victoria de su equipo frente al Huesca, que sitúa al conjunto blanquiazul en lo más alto de la tabla. «Estoy contento por la importancia de estos tres puntos, nos dan situación muy buena en la tabla», afirmó. El técnico catalán destacó que en la primera parte tuvo la sensación de «sufrir poquísimo», aunque subrayó la relevancia de haber forzado errores de su rival en los dos primeros tantos. «No creo que nos hayan dado comodidades, son situaciones provocadas por nosotros. En el primer gol en propia meta, por ejemplo, si pasa el balón estaba Yeremay detrás para rematar», comentó al respecto.

La movilidad de Luismi Cruz o David Mella en posiciones interiores fue otro de los aspectos determinantes: «Nos salió bien, son situaciones que buscamos en las que creemos que pueden estar las ventajas. Hoy (por ayer), nos dieron la posibilidad de adelantarnos pronto, aunque luego tuvimos que ajustarlo porque ellos llegaban por fuera». El propio Mella fue el nombre propio del encuentro con sus dos goles. El extremo blanquiazul disputó su último partido en un tiempo con el Dépor, antes de marcharse al Mundial Sub 20 con España. «Le deseamos lo mejor e intentaremos reinventarnos con lo que tenemos en la plantilla». Otro protagonista, Yeremay, se quedó de nuevo sin ver puerta. «Hay que darle cariño y hacerle sentir lo importante que es, hoy ha hecho un gran trabajo sin balón», manifestó el entrenador.

Antonio Hidalgo también animó al deportivismo a paladear el buen momento del equipo: «Hay que disfrutar las victorias. Sabemos de la dificultad de la categoría y vendrán momentos malos, pero debemos ser sólidos y aprovechar nuestro talento arriba».

Vía: La Opinión A Coruña