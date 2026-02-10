Antonin Panenka: "El único que no estaba de acuerdo con mi penalti era el portero...de mi propio equipo"

La revista 'Panenka' celebró en el teatro Luchana de Madrid su gala anual de premios, en la que destacó la presencia de un homenajeado muy especial, Antonin Panenka, el jugador checo que en 1976 patentó sin pretenderlo una manera muy especial de tirar un penalti: lo hizo en la final de la Eurocopa de 1976, vistiendo la camiseta de la selección de Checoslovaquia, ante Alemania. Su penalti acabó en gol y desde ese mismo momento, el nombre de Panenka forma parte de la historia del fútbol.

Muchos años después, en el verano de 2011, nació en Barcelona una revista con su nombre. Y en la gala anual de la revista, Panenka apareció para recibir un premio de honor.

No fue el único premiado de la gala, que corrió a cargo de Fran Guillén (DAZN) como presentador: otro premio de honor fue para Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, premiado por liderar el regreso del conjunto franjirrojo a competiciones europeas 25 temporadas después.

También recogió un galardón Marta Huerta de Aza, árbitra palentina, del colegio canario, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en pitar partidos profesionales masculinos en España.

La gala también dejó espacio para los premios culturales. El libro del año fue para ‘Guía poco práctica del fútbol español’ (geoPlaneta), firmado por Miguel Gutiérrez, Carlos Marañón y Antonio Pacheco e ilustrado por Lawerta.

La pieza periodística del año se la llevó Rafael Escrig por su cobertura de la clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026 en su canal de YouTube. Y el documental del Año recayó en ‘En silencio’, dirigido y producido por Sara Sálamo, centrado en la resiliencia de Isco Alarcón.

De Nagore a Kike García

En el tramo final se anunciaron los premios más virales del curso: la afición del año fue para los seguidores del Racing de Santander; el 'fail' se lo quedó Edinson Cavani por un error muy recordado en la última Libertadores; el viral premió a Nagore, aficionada de Osasuna protagonista de un reportaje de El Día Después (Movistar Plus+); y el gesto del gño fue para Kike García por salvar la vida de Hugo, canterano del RCD Espanyol. Además, se entregaron la fotografía del año (Sergio Ruiz) y el gol amateur del año en España (Marina Rupérez).

Todos los ganadores de los premios Panenka, en Madrid / Panenka

Panenka, al escenario

Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó cuando subió al escenario Antonin Panenka: el embajador checo en Madrid subió primero, para recordar cómo en 1976 vivió siendo un adolescente aquel momento icónico.

Aitor Lagunas, editor de Panenka, agradeció la presencia del ex jugador. "Le vamos a dar un premio Panenka a Panenka; creo que es algo inédito porque que yo sepa, a Goya nunca le dieton un Goya y a Gaudí nunca le dieron un Gaudí", bromeó.

El penalti de Panenka, en 1976 / -

¿Qué pensó Panenka cuando un periodista viajó a Praga, en 2011, para comentarle que una revista española iba a llevar su nombre?, le preguntó Lagunas, en referencia a sí mismo, cuando habló por primera vez con Panenka en persona.

"Pues me pareció muy, muy raro", comentó el checo, con la ayuda de una traductora. "Que venga un periodista desde España con esa propuesta, que una revista lleve mi nombre, con la gran cantidad de buenos futbolistas españoles, o que juegan en España... me pareció muy raro".

Sin habitación en Belgrado

Panenka también comentó alguna interioridad de aquella tarde de junio en Belgrado, cuando se atrevió a lanzar el penalti más iconoclasta de la historia. Lógicamente, ya lo había ensayado en muchos entrenamientos, pero nunca lo había probado en un partido.

"Mis compañeros sabían que tenía esa idea en la cabeza: y es curioso, porque el único que no estaba de acuerdo en que chutase así el penalti era el portero; el portero de mi propio equipo, claro. Era mi compañero de habitación, y me dijo claramente que si se me ocurría tirar el penalti así, me cerraba las puertas de la habitación".

"Y así fue: aquella noche no pude llegar a mi habitación hasta las siete y media de la madrugada", comentó Panenka, entre las risas del público.

El portero de su equipo, por cierto, era Ivo Viktor (21 de mayo de 1942), que jugó casi toda su carrera en el Dukla de Praga y que ese mismo año, fue tercero en el Balón de Oro, una posición de extraordinario mérito teniendo en cuenta su posición en el campo y el equipo en el que jugaba, que estaba lejos de la elite europea.

Camiseta conmemorativa del penalti de 1976 / -

Ni a la derecha ni a la izquierda

Siempre de actualidad, pero más aún tras el error de Brahim en la final de la Copa Africa (el jugador del Real Madrid erró su lanzamiento a lo Panenka), el intento de engañar al portero no siempre es eficaz.

Para Panenka, en cambio, lo es casi al cien por cien.

"En mi época como jugador del Bohemians de Praga tiré unos 30 penaltis así", recordó. "Y solo fallé uno, así que puedo decir que la eficacia es del 99 por ciento. Y yo creo que el portero que me lo paró lo hizo porque había mucho barro en la portería y no quiso tirarse ni a la derecha ni a la izquierda, para no mancharse de barro", resolvió.