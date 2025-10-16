Antiviolencia propone una multa de 40.000 euros al Alavés por permitir simbología ultra

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte ha planteado multar al Alavés con 40.000 euros por permitir murales con simbología del grupo Iraultza 1921 en las fachadas y accesos exteriores del estadio de Mendizorrotza.

El Alavés acumula desde la temporada 2015-2016 una treintena de propuestas de sanción por vulnerar la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, de 2007, en su mayoría por el “apoyo y promoción” de este grupo radical, informa el Ministerio del Interior en un comunicado.

La comisión estatal también ha pedido a la Delegación del Gobierno que multe con 6.000 euros a un miembro del grupo United Family del Real Betis por enfrentarse con miembros de la seguridad privada y de la Policía Nacional durante el partido disputado contra el Levante el pasado 14 de septiembre.

Tifo del Alavés en un partido de LaLiga / @UltrasAccountOF

Los agentes privados retiraron una pancarta del grupo ultra al ser un símbolo prohibido en el estadio y el denunciado, destacado miembro del grupo ultra con varias sanciones a sus espaldas, intentó evitarlo jaleado por otros seguidores béticos presentes en el mismo sector del estadio.

También por incumplimientos de las medidas de seguridad en sus instalaciones han recibido propuestas de multas por un importe similar de 3.001 euros el Valladolid, por el consumo de alcohol en su estadio, y el CD Teruel, por dejar varias herramientas abandonadas y accesibles para los aficionados de un club rival en un partido de Primera Federación contra el Hércules.

En cuanto al partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella disputado el pasado 16 de septiembre, la Comisión Estatal ha propuesto sanciones a 19 aficionados, de los que 16 son del conjunto francés, por distintas conductas durante el encuentro, que estaba declarado de alto riesgo por el desplazamiento de aficionados ultras del equipo rival y el posible choque con seguidores locales.

Aunque no hubo incidentes significativos, los agentes de la Policía Nacional tramitaron 19 expedientes por conductas violentas, consumo de alcohol y drogas y enfrentamientos con la seguridad en el acceso.

Las 16 propuestas de sanción para hinchas del Olympique de Marsella serán remitidas a las autoridades francesas para que, en función de sus competencias, adopten las medidas oportunas, añade la nota.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte ha acordado además declarar partidos de alto riesgo el Barcelona–Olympiacos griego del próximo día 21 (18.45 horas) de la Liga de Campeones y el Rayo Vallecano–Lech Poznan polaco de la Liga Conferencia del 6 de noviembre (21.00).