Antiviolencia impone 60.000 euros de multa a un Ligallo que tenía prohibido el acceso al estadio

La Comisión Antiviolencia ha aprobado una batería de propuestas de sanción contra aficionados vinculados al grupo ultra Ligallo del Real Zaragoza tras unos expedientes que emanan del trabajo realizado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, a través de un nuevo grupo dedicado a la persecución del radicalismo en el deporte.

Los agentes emitieron informes sobre 25 seguidores presuntamente vinculados a Ligallo. La Comisión Antiviolencia ha acordado propuestas de sanción para ellos por exhibición de bengalas y otros comportamientos contrarios a la ley en los partidos del Zaragoza contra el Deportivo de la Coruña y el Huesca de la pasada campaña. Las multas oscilan entre los 1.500 y los 60.000 euros (la mayor cantidad corresponde a un aficionado sobre el que pesaba una prohibición de entrada en los estadios).

Vía: El Periódico de Aragón