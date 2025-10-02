Antioviolencia declara de alto riesgo el Sporting-Racing en El Molinón
El movimiento de la Comisión Estatal, que es habitual en este tipo de partidos, obliga a que refuercen las medidas de seguridad
A.M.
La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia ha declarado como partido de alto riesgo el encuentro entre el Sporting y el Racing de Santander que se disputa en Gijón el próximo domingo 14 de octubre a las 16: 15 horas en El Molinón. Este movimiento, que es considerado rutinario para partidos de esta índole, obliga a que se aumenten las medidas de seguridad.
Del mismo modo, Antiviolencia ha declarado también de alto riesgo el encuentro que se celebra ese mismo doomingo entre el Málaga y al Deportivo de La Coruña ( La Rosaleda, 21:00 horas). A su vez, el organismo ha dado esa misma consideración al partidode la Liga Conferencia entre el Rayo Vallecano y el Skhendija Tetovo de Macedonia del Norte (hoy, a las 18:45 horas).
Vía: La Nueva España
