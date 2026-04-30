TERCERA RFEF
Ángel Mateos, portero de 70 años, volverá a jugar un partido federado en Asturias
El arquero español disputará un partido en la Tercera Federación este domingo 3 de mayo tras casi 30 años de su retirada
Algo histórico está a punto de suceder este domingo 3 de mayo en el fútbol español. Ángel Mateos, portero de 70 años, volverá a competir en el fútbol federado con el CD Colunga tras casi tres décadas alejado de la competición oficial, en lo que supondrá el regreso más veterano registrado en España.
El escenario será el Municipal de Santianes, donde el Colunga se enfrentará al Praviano a las 17:00 horas en un encuentro del Grupo II de Tercera Federación. Con el equipo a salvo del descenso y sin posibilidad de ascender, el partido ha adquirido un carácter especial: un homenaje a toda una vida dedicada al fútbol modesto.
Mateos, que colgó los guantes en torno a mayo de 1998, recuerda bien su despedida: “Fue un partido con el Candás, en Turón, ganamos 3-1 y mis compañeros me sacaron a hombros”. Aquel adiós, sin embargo, nunca fue definitivo. “Sigo jugando desde los 10 años hasta ahora, no dejé de jugar y tengo 70”, explicó el longevo guardameta.
La disciplina y pasión del arquero español por el fútbol lo han mantenido en forma todos estos años; ya fuera en equipos de veteranos o ligas amateur, él mismo se atribuye a una vida activa y disciplinada. “Tengo el mismo peso que cuando tenía 18 años. Nunca fumé, nunca bebí”, explicó Mateos.
El propio guardameta ha confirmado que saldrá de titular, aunque el técnico del Colunga, Efrén Díaz, matiza que la idea es que dispute algunos minutos: “Queremos que vuelva a sentir la competición, pero siempre dentro de un contexto de respeto al equipo”.
La trayectoria de Mateos resume décadas de fútbol regional, en donde su figura ha dejado huella en clubes históricos del fútbol asturiano, especialmente en el Deportivo Turón y el Caudal Deportivo. Defendió la portería durante 16 temporadas en el Turón, 6 en el Caudal, en donde disputó dos campañas en Segunda B, y 4 en el Santiago de Aller, antes de retirarse en el Turón a los 43 años.
El regreso ha despertado una gran expectación, tanto dentro como fuera de Asturias. Mateos reconoce sentirse “con un cosquilleo, como si debutara de nuevo”, evocando sus inicios hace casi medio siglo. Entre quienes más ilusión tienen destaca su nieto, de diez años, que estará presente en la grada para verlo defender la portería.
El club asturiano, impulsor de la iniciativa, aprovechará la ocasión para entregarle un reconocimiento a su trayectoria deportiva, en colaboración con la Federación Asturiana de Fútbol. “Es un homenaje que me hace el fútbol asturiano”, afirmó el protagonista.
“El fútbol también es una herramienta social. Hay una parte muy bonita que intentamos vivir de esta manera”
En la tarde del domingo, cuando el balón eche a rodar, Ángel Mateos volverá a colocarse bajo palos. No será solo un partido más, sino el reconocimiento a una trayectoria irrepetible y la confirmación de que, a veces, la pasión por el fútbol no entiende de edad.
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