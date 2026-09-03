Andrés Iniesta tendrá su propia exposición en Barcelona. ‘Iniesta Experience: [El Juego Interior]’ llegará a finales de septiembre al edificio del antiguo cine IMAX del Port Vell, donde podrá visitarse hasta enero de 2027. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 4 de septiembre a través de la web oficial de la experiencia.

La exposición propone un recorrido por la trayectoria deportiva y personal de Iniesta, desde sus orígenes hasta algunos de los momentos más icónicos de su carrera, como el gol de Stamford Bridge o el de la final del Mundial de Sudáfrica.

Pero la muestra también se adentra en la dimensión menos visible del deporte de élite, donde el éxito convive con la presión, las expectativas y la vulnerabilidad, y donde la superación y la salud mental forman también parte de la historia.

Concebida y desarrollada por Stoneweg Culture y comisariada junto a NSN, compañía cofundada por Andrés Iniesta, la exposición construye este relato a través de contenidos audiovisuales y elementos interactivos que permitirán al visitante acercarse a su historia desde diferentes perspectivas.

Iniesta dio a España su primer Mundial con este golazo / EFE

Un recorrido por la vida de Iniesta

El propio Iniesta, actual entrenador del Gulf United FC, reconoce que se trata de un proyecto especial. “Es un proyecto que me hace mucha ilusión y que hemos llevado a cabo con mucho cariño con los equipos de NSN y Stoneweg Culture. Es un recorrido muy original por mi vida profesional y personal, con mucho contenido audiovisual y con experiencias interactivas que creo que van a sorprender y gustar mucho”, comenta.

La exposición permitirá así conocer no solo al futbolista que protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Barça y de la selección española, sino también a la persona que hay detrás de una trayectoria excepcional.

Por su parte, el fundador y presidente de Stoneweg, Jaume Sabater, asegura que la exposición es una apuesta por la cultura y el deporte, dos pilares que el empresario catalán lleva años impulsando.

Promotor del Museu Carmen Thyssen Barcelona, del proyecto Godó y Trias en L’Hospitalet y del Palau Martorell, Sabater también acaba de adquirir la mítica sala Parés de Barcelona.

Una experiencia interactiva en el antiguo IMAX

‘Iniesta Experience: [El Juego Interior]’ será su segundo proyecto vinculado a las experiencias. El primero fue junto a Johnny Depp y la exposición ‘A Bunch of Stuff’, que se inauguró en Nueva York, itineró en Tokio y actualmente se exhibe en Shanghái.

Sabater explica que llevar a cabo este proyecto junto a su amigo y socio Andrés Iniesta “es algo más que especial. Y estrenarlo en Barcelona, la ciudad por la que hace años estamos apostando, es increíble”.

La colaboración entre Stoneweg Culture y NSN permite reunir un patrimonio deportivo excepcional y un acceso privilegiado a la dimensión personal de su protagonista para construir una experiencia expositiva diferente sobre una figura que forma parte de la memoria colectiva.

Todo el mundo conoce a Iniesta, pero la pregunta que plantea ‘Iniesta Experience: [El Juego Interior]’ es cuánto conocemos realmente de él.

La muestra supone, además, la recuperación de uno de los edificios más reconocibles del Port Vell. El antiguo cine IMAX de Barcelona inicia con este proyecto una nueva etapa como espacio dedicado a exposiciones y experiencias culturales de gran formato en la ciudad.

Las entradas estarán disponibles a partir de este viernes 4 de septiembre a través de la web oficial de la experiencia, que ya anuncia la llegada del proyecto a Barcelona.