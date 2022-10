Andrés Iniesta presenta 'Mi Decisión', su documental más íntimo

El audiovisual se estrenará el 1 de noviembre en Rakuten TV "Es una historia de amor y pasión por el fútbol contra la lesión más importante de mi carrera", define el de Fuentealbilla

Andrés Iniesta ha sido siempre un claro ejemplo de profesional dentro, y fuera del campo. Su rendimiento y sus éxitos en el FC Barcelona y en la Selección lo convierten, sin duda alguna, en uno de los futbolistas más brillantes de la historia. Sin embargo, el de Fuentealbilla ha vivido algunos momentos duros, como fue la lesión más grave de su carrera durante la fase final de la Champions asiática en Qatar, que se disputó a principios de 2021.

El próximo 1 de noviembre llegará a Rakuten TV el documental 'Mi Decisión', protagonizado por Andrés Iniesta y producido por Never Say Never. El audiovisual narrará el proceso de recuperación del mediocampista, incluso con un amago de retirada, según un comunicado.

Y es que después del éxito que cosechó 'Andrés Iniesta-El héroe inesperado', la plataforma ha decidido volver a contar con el testimonio el exazulgrana. Esta vez, basado en la historia de un penalti con el Vissel Kobe en la Champions asiática, tras el cual Iniesta se rompió, una lesión que le hizo replantearse su continuidad en el fútbol profesional.

Quiero compartir con vosotros algo muy especial. #MiDecision es una historia de amor y pasión por el fútbol contra la lesión más importante de mi carrera. Una recuperación que fue un desafío para no dejarlo y seguir peleando por lo que amo. El 1/11 se estrenará en @RakutenTV_ES pic.twitter.com/CH15kDiQCV — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 26, 2022

Tal y como ha mostrado el jugador en sus redes sociales, el audiovisual profundiza en su proceso de recuperación. En él, se palpan los miedos y preocupaciones de Iniesta, pero también el orgullo por todos sus logros. "Conoceremos a un hombre de familia metódico, sensato, vulnerable, divertido y admirado en todo Japón", declaró la nota.

"Casi nadie sabe lo que pasó realmente cuando me lesioné", mencionó Iniesta en el tráiler. "Muy pocos saben que tuve que tomar una decisión muy importante. ¿Valía la pena seguir jugando al fútbol o era el momento de retirarme? ¿Merecía la pena seguir trabajando en silencio, sin saber si volvería a estar totalmente recuperado? Fue quizás una de las decisiones más difíciles de mi carrera", reveló.

Además, el documental contará con los testimonios de algunos de sus antiguos compañeros, como son Jordi Alba, Sergio Busquets o David Villa.