Andres Cuenca, único azulgrana en la lista de España para el Mundial sub-20

El seleccionador español Paco Gallardo ha publicado este miércoles la lista de los 21 jugadores convocados para disputar el próximo Mundial Sub-20 de Chile, con Andés Cuenca como único representante del Barça. El Girona tendrá también presencia con la convocatoria de Joel Roca.

El Real Madrid, con cinco jugadores, es el club que más piezas aportará al combinado nacional, que contará también con jugadores del Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Málaga, Deportivo, Racing de Santander, Mallorca y Udinese.

La cita en el país andino supondrá la vuelta de España a esta competición después de 12 años de ausencia, en busca de la segunda estrella, después de la conseguida en la edición de 1999.

España, que viajará a Chiles este mismo lunes 22 de septiembre, debutará en el Mundial el domingo 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En el mismo escenario se medirá a México, el 1 de octubre, y a Brasil, el viernes 4, para cerrar la fase de grupos.