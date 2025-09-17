Fútbol
Andres Cuenca, único azulgrana en la lista de España para el Mundial sub-20
Paco Gallardo ha hecho oficial la convocatoria de 21 jugadores que participarán en el campeonato que se disputará en Chile a partir de la próxima semana
El seleccionador español Paco Gallardo ha publicado este miércoles la lista de los 21 jugadores convocados para disputar el próximo Mundial Sub-20 de Chile, con Andés Cuenca como único representante del Barça. El Girona tendrá también presencia con la convocatoria de Joel Roca.
El Real Madrid, con cinco jugadores, es el club que más piezas aportará al combinado nacional, que contará también con jugadores del Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Málaga, Deportivo, Racing de Santander, Mallorca y Udinese.
La cita en el país andino supondrá la vuelta de España a esta competición después de 12 años de ausencia, en busca de la segunda estrella, después de la conseguida en la edición de 1999.
España, que viajará a Chiles este mismo lunes 22 de septiembre, debutará en el Mundial el domingo 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En el mismo escenario se medirá a México, el 1 de octubre, y a Brasil, el viernes 4, para cerrar la fase de grupos.
PORTEROS
Fran González- Real Madrid CF
Vicent Abril - Valencia CF
Raúl Jiménez - Valencia CF
DEFENSAS
Jesús Fortea - Real Madrid CF
Pau Navarro - Villarreal CF
Andrés Cuenca - FC Barcelona
Jon Martín - Real Sociedad de Fútbol
Julio Díaz del Romo - Club Atlético de Madrid
Diego Aguado - Real Madrid CF
CENTROCAMPISTAS
Izan Merino -Málaga CF
Cristian David Perea - Real Madrid CF
Rodrigo Mendoza -Elche CF
Peio Canales - Real Racing Club Santander
Rayane Belaid- Club Atlético de Madrid
Thiago Pitarch -Real Madrid CF
DELANTEROS
Jan Virgili - RCD Mallorca
Adrián Liso -Getafe CF
Pablo García - Real Betis Balompié
Iker Bravo - Udinese Calcio
David Mella- Real Club Deportivo de La Coruña
Joel Roca - Girona FC
