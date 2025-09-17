Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Andres Cuenca, único azulgrana en la lista de España para el Mundial sub-20

Paco Gallardo ha hecho oficial la convocatoria de 21 jugadores que participarán en el campeonato que se disputará en Chile a partir de la próxima semana

Convocatoria España para el Mundial sub-20

Convocatoria España para el Mundial sub-20 / RFEF

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El seleccionador español Paco Gallardo ha publicado este miércoles la lista de los 21 jugadores convocados para disputar el próximo Mundial Sub-20 de Chile, con Andés Cuenca como único representante del Barça. El Girona tendrá también presencia con la convocatoria de Joel Roca.

El Real Madrid, con cinco jugadores, es el club que más piezas aportará al combinado nacional, que contará también con jugadores del Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Málaga, Deportivo, Racing de Santander, Mallorca y Udinese.

La cita en el país andino supondrá la vuelta de España a esta competición después de 12 años de ausencia, en busca de la segunda estrella, después de la conseguida en la edición de 1999.

España, que viajará a Chiles este mismo lunes 22 de septiembre, debutará en el Mundial el domingo 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En el mismo escenario se medirá a México, el 1 de octubre, y a Brasil, el viernes 4, para cerrar la fase de grupos.

PORTEROS

Fran González- Real Madrid CF

Vicent Abril - Valencia CF

Raúl Jiménez - Valencia CF

DEFENSAS

Jesús Fortea - Real Madrid CF

Pau Navarro - Villarreal CF

Andrés Cuenca - FC Barcelona

Jon Martín - Real Sociedad de Fútbol

Julio Díaz del Romo - Club Atlético de Madrid

Diego Aguado - Real Madrid CF

CENTROCAMPISTAS

Izan Merino -Málaga CF

Cristian David Perea - Real Madrid CF

Rodrigo Mendoza -Elche CF

Peio Canales - Real Racing Club Santander

Rayane Belaid- Club Atlético de Madrid

Thiago Pitarch -Real Madrid CF

DELANTEROS

Jan Virgili - RCD Mallorca

Adrián Liso -Getafe CF

Pablo García - Real Betis Balompié

Iker Bravo - Udinese Calcio

David Mella- Real Club Deportivo de La Coruña

Joel Roca - Girona FC

