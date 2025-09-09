Andrés Borge jugará en el Tarazona

Tras un verano en el que Andrés Borge ha estado muy cerca de formar parte de la plantilla del Real Zaragoza, el canterano sufrió el varapalo de que, finalmente, el club blanquillo le enseñó la puerta de salida y al oscense no le quedó más remedio que buscarse otro destino. Pus Borge ya lo ha encontrado y jugará la próxima temporada en el Tarazona.

Sigue así los pasos de su compañero Carlos Nieto, que ha vivido una situación idéntica a la de Andrés. Los dos han acabado encontrado refugio, dando un paso hacia atrás, en el conjunto turiasonense y los dos intentarán relanzar las carreras en Primera RFEF tras años marcados, en ambos casos, por las lesiones. Los problemas físicos les han impedido rendir al 100% y en el Tarazona tratarán de reivindicarse.

Borge, nacido en Binéfar en 2001, llegó a la cantera en juveniles, en 2018, hace ahora siete años, de la mano de Ramón Lozano justo a tiempo para hacer historia con un equipo de leyenda que se proclamó, por primera vez en la existencia del club, campeón de la Copa de Campeones en 2019 tras haber conquistado antes el campeonato de Liga, lo que le otorgó el derecho a disputar, también por primera vez, la Youth League (la Liga de Campeones juvenil).

Sufrió un esguince de rodilla en enero de 2024 y se rompió el cruzado a finales de febrero para ser operado el 14 de marzo. Antes, a finales de noviembre de 2023, el club ejecutó la opción por renovar su contrato por tres años, hasta junio de 2027, para ser miembro de la primera plantilla a todos los efectos, contrato que se rompió este verano de forma definitiva.