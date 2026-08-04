FÚTBOL
El Andorra salda la deuda con Eder Sarabia y podrá inscribir a los jugadores
El club propiedad de Gerard Piqué paga lo que debía al entrenador y su asistente tras su despido
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EFE
El FC Andorra podrá inscribir a sus jugadores con normalidad después de haber saldado la deuda pendiente con el exentrenador Eder Sarabia y su asistente Jon López.
El club del Principado ha pagado los 411.557,04 euros que debía al extécnico del Elche, que reside en Andorra, y 43.901,47 a su ayudante.
Hace unas semanas, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) bloqueó las licencias del club andorrano por esta deuda y eso implicó la no prestación temporal de servicios federativos y la suspensión de la expedición o renovación de licencias de futbolistas, entrenadores y otros técnicos del equipo mientras el Andorra no acreditase el pago de las cantidades pendientes.
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