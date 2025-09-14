El Andorra reacciona tras un primer tiempo para olvidar

El FC Andorra cicatrizó las heridas abiertas en Eibar y se impuso, pese a un primer tiempo para olvidar, por 3-1 al Córdoba. Los de Ibai Gómez se adaptaron al guion de partido contra un Córdoba que llegó a fallar hasta siete oportunidades claras de gol. Los del Principado suman la segunda victoria consecutiva como local, la tercera del curso, en cinco jornadas.

El Córdoba no pudo tener mejor inicio de partido. En el minuto 1, un servicio de banda de Ignasi Vilarrasa la peinó Jacobo González y 'Yaako' salvó con una gran estirada. Y en la siguiente jugada, los de Iván Ania se avanzaron con un gol en propia puerta de 'Petxa' que desvió un remate de Requena después de una media vuelta de Sergi Guardiola.

Los andaluces continuaron con su dominio delante de un FC Andorra incapaz de salir de la presión. En el minuto 11, Marc Domènech evitó un remate de Jacobo González en el segundo palo después de una jugada individual de Kevin Medina por la banda izquierda. El malagueño fue la auténtica pesadilla de 'Petxa' y sólo le faltó definición. Después de está ocasión, el ex-Málaga lo probó con un remate desde la frontal del área y 'Yaako' atajó sin problemas.

Y se cumplió lo que siempre pasa en el futbol. Quién perdona lo acaba pagando. En el minuto 19, Olabarrieta batió con una volea desde 25 metros a un tapado Carlos Marín.

El guion de partido continuó igual, con el Córdoba acumulando ocasiones. Los de Iván Ania fueron un vendaval pero sin premio, por sus errores en la definición.

Golpe de gracia

El FC Andorra, en su segunda llegada y con un Ibai Gómez que no lo veía nada claro, anotó el 2-1 con un gol de Kim Min-su. El coreano recibió un genial pase de Marc Domènech y el ex-Girona regateó a Carlos Marín y marcó a portería vacía.

De este 2-1, al Córdoba le costó reaccionar y aún tuvo una aproximación Théo Le Normand, pero el francés remató flojo a las manos de Carlos Marín.

Los andaluces no pudieron mantener el ritmo respecto al primer tiempo aunque continuaron fallando oportunidades de gol en el inicio de la segunda parte. .

El segundo tiempo fue más soso y los dos equipos se anularon beneficiando al FC Andorra. En el minuto 80, Álex Calvo pudo sentenciar, pero el cordobés con un chute potente cruzada se topó con una parada espectacular de Carlos Marín. Y tres minutos, después llegó la sentencia con un gol de Dani Villahermosa que recogió un rechace con el pie de Carlos Marín después de un remate de Carrique.

Los del Principado pudieron anotar el 4-1, pero Min-su no pudo batir a Carlos Marín en un contragolpe con todo decidido y el Córdoba entregado.