Andorra-Córdoba CF: Íker Álvarez, el visitante de la tierra

El Córdoba CF prepara su encuentro contra el Andorra, para el cual aún le restan un par de sesiones de entrenamiento en la ciudad, ya que la última la realizará ya en tierras andorranas, este sábado, tras viajar en AVE y por carretera hasta el Principado.

Experiencia en Segunda

En la expedición blanquiverde estará incluido, si nada se tuerce, Íker Álvarez, el joven portero andorrano que firmó el pasado verano por el Córdoba CF para las dos próximas campañas. Un arquero de futuro, pero también de presente, ya que hay que recordar que acumula 55 encuentros en Segunda División A, es decir, que aún suma más experiencia en el fútbol profesional que el mismo capitán del Córdoba CF, Carlos Marín, que en la pasada jornada sumó su encuentro número 44 en Segunda División A.

Otra paradoja con Íker Álvarez se producirá este domingo, día en el que volverá a su tierra y lo hará como visitante. No es la primera vez que el andorrano se enfrenta al Andorra FC en Liga, aunque sí será la primera ocasión en la que no estará sobre el terreno de juego. Salvo orden contraria no prevista, Carlos Marín seguirá guardando el arco blanquiverde en Encamp e Íker Álvarez se sentará en el banquillo esperando su oportunidad. Una situación poco habitual para el ex del Villarreal B, que ya con el filial amarillo visitó Andorra en dos categorías diferentes y en ambas ocasiones fue titular. Primero, en la temporada 2021-22, en partido correspondiente a la jornada 23 de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación. El Villarreal B, con Íker Álvarez en la portería y Alberto del Moral completando los 90 minutos se impuso a domicilio al Andorra (0-1) en el Estadio Nacional del Principado por 0-1 con gol de Jackson. Al final de aquel campeonato, el Andorra de Eder Sarabia se proclamó campeón y ascendió directamente a Segunda División A, mientras que el Villarreal B de Miguel Álvarez fue subcampeón, llegando al fútbol profesional a través de las eliminatorias de ascenso. Por cierto, que cuatro años después, Íker Álvarez y Alberto del Moral se reencontrarán, entre otros, con el portero Ratti -protagonista, para su desgracia, en la primera derrota tricolor en Liga, en Eibar-, y con el cordobés Manu Nieto, que aún permanecen en el equipo andorrano.

Dos años justos después, y ya en Segunda División A, Íker Álvarez volvió a visitar el Principado con el Villarreal B, y también como titular. De nuevo salió indemne de aquella visita, ya que rascó un punto (1-1) ante un Andorra en el que seguía Ratti y que también jugaba con un cordobés, Álex Calvo. Se le escapó la victoria al filial amarillo por un gol anotado por Scheidler en el tiempo añadido, en un encuentro en el que también actuó como titular el hoy cordobesista Alberto del Moral.

Este domingo, Íker Álvarez volverá a visitar su tierra. De nuevo con otra camiseta y otra vez con la idea de salir indemne del Principado. Aunque en esta ocasión todo indica que no podrá vivirlo sobre el césped.