Ander Herrera, sobre su regreso al Real Zaragoza: "Es el último sueño que quería hacer realidad"

Ander Herrera, a sus 37 años, ha detallado en una entrevista para 'Match of the Day' de la BBC los motivos que le han llevado a volver al Real Zaragoza, el club donde se formó y debutó como profesional. Tras una carrera que lo llevó por el Manchester United, el PSG, el Athletic Club y Boca Juniors, el jugador ha decidido regresar "a casa" en un momento delicado para la entidad aragonesa.

Herrera ha firmado por el salario mínimo de Primera RFEF (25.000 euros), cantidad que donará íntegramente a la Fundación Real Zaragoza. "No necesito un contrato… puedo darme este regalo a mí mismo, ayudar a mi club gratis en este momento difícil", afirma el futbolista en la entrevista.

Motivos personales y deportivos

El jugador insiste en que su decisión responde a una cuestión emocional y de identidad. "Este es el último sueño que quería hacer realidad, volver al lugar donde crecí, el lugar que me dio la oportunidad de ser profesional", explica. Para Herrera, regresar supone “cerrar el círculo” y reencontrarse con la pasión que lo llevó a convertirse en futbolista.

Ander Herrera en el Athletic Club / SPORT

El centrocampista asegura que mantiene intactas "esa pasión", "ese deseo" y "ese amor por el fútbol", y que hacerlo "en casa" es "la mejor manera de terminar mi carrera". Tras completar la pretemporada, llega en buen estado físico al debut liguero ante el Nàstic en Tarragona, su primer partido oficial con el Zaragoza desde su salida en 2011.

Una carrera marcada por Inglaterra

La BBC ha destacado la relevancia de Herrera en el fútbol inglés, donde disputó 168 partidos con el Manchester United y conquistó una Europa League y una Community Shield. Su trayectoria en Old Trafford explica el interés del programa por su regreso a España y por una decisión que el propio jugador define como "un regalo personal".

Ander Herrera, en un partido con Boca. / BOCA JUNIORS

"Es algo que me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí solo para ayudar, sin pensar en el dinero, en los contratos o en lo que sea", añade Herrera, que contempla la posibilidad de ser entrenador en el futuro y que ya ha fijado su vida en Zaragoza más allá de esta temporada.

Un cierre de círculo

El futbolista, criado en la Ciudad Deportiva, recuerda que volver al club de su infancia es una forma de agradecer lo que recibió. "Volver a casa… es cerrar el círculo", insiste.

Su fichaje, más simbólico que económico, se interpreta como un gesto de compromiso hacia una entidad que atraviesa una etapa compleja en la categoría de bronce.