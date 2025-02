Ancelotti, sobre los árbitros: "Acatamos, pero apelaremos por Bellingham"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que, a pesar de las quejas por el arbitraje en Liga en los últimos partidos, mantiene su opinión de hace un año de que la competición “no está adulterada”, a la vez que señaló que quiere que esta sea “lo más limpia posible”

“Mantengo mi opinión y quiero una competición lo más limpia posible”, respondió acerca de sus declaraciones del pasado 26 de enero de 2024 cuando fue preguntado por unas declaraciones de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en las que aseguró que la competición estaba “adulterada” tras un Real Madrid-Almería.

“No tenemos que desviar el tiro, porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos veinte años en el fútbol español. Ahí está el problema del fútbol español, no de una Liga que no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones, tenemos que darles tiempo y esperar”, dijo entonces en relación al caso Negreira.

Unas decisiones arbitrales de las que ahora se queja el Real Madrid. La última, la expulsión de Jude Bellingham en el Sadar, cuya sanción por dos encuentros confirmó el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El centrocampista fue expulsado por una actitud de "menosprecio o desconsideración" al árbitro José Luis Munuera Montero en el partido ante Osasuna.

“Tenemos que respetar esta decisión. El club va a apelar para intentar reducir estos dos partidos de suspensión. Está claro que mañana no va a jugar, pero sin Bellingham hemos podido sacar buenos resultados y ojalá podamos hacerlo también mañana”, aseguró.

Duda de Valverde

Un partido contra el Girona ante el que no descartó que Fede Valverde pueda descansar. “No es imposible -que descanse-. Ha jugado porque está muy bien. El día que tenga algunos problemas o necesite algún descanso él no tiene problema de quedarse en el banquillo. Y no está descartado que mañana descanse”, señaló.

Por otro lado, restó importancia al vendaje de Dani Ceballos en el tobillo izquierdo durante los primeros minutos del entrenamiento. “Ceballos está muy bien, no tiene problemas. Todos los que han jugado están bien. Hoy evaluaremos quién necesita descansar porque es un partido donde las piernas frescas nos pueden ayudar. Estamos creciendo a nivel físico, están volviendo los centrales, con Alaba pudiendo jugar después de mucho tiempo… Es algo que tengo que valorar durante el día de hoy”, explicó.

Además, destacó de Raúl Asencio que no ha visto en él un cambio de actitud, a pesar de haberse asentado como titular en el Real Madrid. “La verdad es que no he hablado con él. No ha cambiado su actitud. Habla poco, está centrado en su trabajo. Claro que hablamos con él para intentar mejorarlo, como con todos los jóvenes, sobre todo a nivel técnico. Él va mejorando algunas debilidades, pero lo que más ha destacado en este periodo es su actitud mental y su concentración, que le ha permitido rendir muy bien ante rivales muy complicados”, aseguró.