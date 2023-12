Ancelotti: "Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada eligiré a uno"

Madrid, 19 dic (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, desveló en la rueda de prensa previa al partido del jueves contra el Alavés (21:30 horas CET, -1 GMT) que será el español Kepa Arrizabalaga quien ocupe la portería, en detrimento del ucraniano Andriy Lunin, y que será tras el parón navideño cuando decida quién va a ser su guardameta titular.

“No tengo esa idea de momento. Los dos lo están haciendo muy bien y estamos muy contentos. Luni ha progresado mucho, ha mostrado mucha seguridad y Kepa ha mantenido su nivel, bueno. Cuando Kepa ha vuelto de la lesión, me gustaba premiar a los dos. Mañana va a jugar Kepa y en la segunda parte de la temporada voy a elegir a uno de los dos”, explicó.

Ancelotti insistió en que no tiene novedades respecto a su futuro, con contrato hasta el 30 de junio, y habló de la decisión programada para este jueves de la justicia europea sobre la Superliga.

“Todos estamos esperando esta decisión, que puede ser importante para el fútbol europeo y después ver lo que puede pasar”, dijo.

Por otro lado, ‘Carletto’ quiso restar importancia al encontronazo entre su futbolista, el inglés Jude Bellingham, y el colegiado, Figueroa Vázquez, durante el encuentro del domingo frente al Villarreal en el que este le dijo que tuviera cuidado con él.

“Montar todo esto por un gesto de un árbitro… no ha sido una falta de respeto. Puede ser que el árbitro tenga que evitar este tipo de cosas, pero tengo en cuenta que los árbitros se calientan porque hay muchas protestas. Pero no me parece algo tan grave para montar un problema que no existe”, aseguró.

Además, dio su opinión sobre el acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y La Liga acerca de la publicación de imágenes y audio de las conversaciones entre el árbitro de campo y el del VAR durante la revisión de la jugada en el monitor de campo, que serán oficiales al finalizar cada día de competición de la jornada a partir del 10 de enero de 2024, tanto en la Supercopa de España como en la señal televisiva de LaLiga.

“Lo veo como un pequeño detalle. Bastante curioso, pero nada más. A mí no me importa lo que los árbitros hablan durante el partido. Para 2024 desearles todo lo mejor y que se equivoquen lo menos posible, o menos que en 2023”, dijo.

El técnico del Real Madrid que comentó cómo vio al brasileño Endrick, fichado por el Real Madrid para la próxima temporada, cuando cumpla 18 años, tras la visita de este a la capital de España.

“Estoy encantado con él. La experiencia que han tenido los jóvenes que han salido desde Brasil, con Vinícius y Rodrygo, es la experiencia que quiere tener él también y está encantado de venir en julio”, declaró.

Ancelotti valoró el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones celebrado el lunes que emparejó al Real Madrid con el RB Leipzig.

“Es un equipo que compite y que lucha; tiene buenas individualidades. Lo está haciendo bien en el campeonato alemán. El Leipzig es muy bueno, en fase de grupos estaba ganando 0-2 en casa del Manchester City y tienen muy buenas cualidades”, señaló. EFE

