El análisis de la reacción del Real Zaragoza: Gabi encuentra el camino

La mejor versión del Real Zaragoza y de Gabi llegaron justo a tiempo, cuando más apretaba la soga. "Todos tenemos que mejorar, desde el utillero al entrenador", había admitido el técnico tras la bochornosa derrota en Ceuta, donde el Zaragoza ofreció su peor cara del curso y extendió una crisis que amenazaba con llevarse por delante al madrileño. Pero la reacción fue inmediata. Quizá contribuyó a ello el vuelco que Gabi dio a un equipo en el que solo repetían cuatro efectivos (Saidu, Paul, Moyano y Dani Gómez) respecto a la debacle en Ceuta, pero el caso es que el Zaragoza fue otro, mucho mejor, más ordenado y equilibrado. También hubo reestructuración táctica, con un trivote en la medular tan demandado como necesario no solo para fortalecer la zona sino para dotar al equipo de un mayor sentido táctico.

Ya lo había advertido el propio Gabi en la previa: "Debemos tener más seguridad con el balón y paciencia. No perderlo de inmediato tras robar porque eso nos impide generar. En la primera parte en Ceuta fuimos incapaces de hacer circulaciones enteras por esa incapacidad para dar dos pases seguidos", reconoció el madrileño, que admitió, en ese sentido, que la sutura podría pasar por la incorporación de un tercer hombre (Saidu, al fin) en el centro del campo.

Y el 4-1-4-1 funcionó. Tardó, eso sí, en carburar. Normal si se tiene en cuenta la dificultad que entraña para el ghanés, que, a sus 20 años, apenas había jugado un par de minutos en el centro del campo después de todo un verano y el tramo inicial de la temporada achicando agua como central. Una amarilla (muy rigurosa) temprana se lo puso aún más difícil, pero Saidu no tardó en adaptarse al puesto de volante para ir de menos a más durante el choque y cumplir con lo que Gabi le había encomendado: despliegue, ayudas, equilibrio y capacidad de atracción por dentro con el balón.

El mensaje estaba claro: trabajar el partido y al rival. La nueva disposición táctica, llamada a tener continuidad, debía suponer una mejora en la creación y la generación, pero para ello se requería ayuda desde los extremos, destino principal del ataque. "Necesitamos más confianza para llevar el balón por fuera en el uno contra uno que nos dé esa capacidad para filtrar por dentro para acabar jugada y llegar al último pase", apuntó Gabi en la víspera del choque. Dicho y hecho. La jugada del gol de Moyano en Vitoria deja bien claro que el plan diseñado funcionó a la perfección. Para ello, eso sí, la valentía y el descaro de Marcos Cuenca fueron determinante para aportar verticalidad a la larga jugada (por fin) del Zaragoza en estático. Tras numerosos pases, el balón llegó al canterano, que tras recibir tiró de verticalidad para buscar la incorporación de Francho, su compañero de banda. El balón no llegó a su destino por poco, pero acabó en Moyano, al que, como también dijo Gabi para referirse al escaso caudal ofensivo del equipo, le faltaba "meterla". Y la metió.

Así que el Zaragoza y su entrenador han encontrado al fin el camino a seguir que pasa por más gente por dentro para juntar líneas, hacer más corto el equipo y tener más paciencia con el balón en los pies. Esa variante táctica, además, permite obtener la mejor versión de jugadores llamados a ser pilares básicos. Paul juega en su sitio (pivote en solitario), pero también Guti (mucho más interior que pivote) y Saidu deja al fin un centro de la defensa en el que cumple pero que no es su sitio. Asimismo, el 4-1-4-1 (convertible en 4-2-3-1 o 4-3-3) mantiene el protagonismo de los extremos (seguramente la posición en la que el Zaragoza cuenta con más grado de desequilibrio) y reduce la punta de ataque a un solo efectivo, al que, eso sí, se le exige la ingente dosis de trabajo que siempre aporta Dani Gómez. "Me gusta jugar con dos delanteros, uno que pierda altura arriba y se mueva por detrás. Si lo tengo que modificar, lo haré, pero en ese sistema me siento cómodo", dijo Gabi antes del desastre en Ceuta. Una semana más tarde, ejecutó el cambio. Kodro no jugó ni un minuto en Mendizorroza, Bazdar salió al final y Soberón se quedó en Zaragoza junto a Bakis.

Así que el encuentro ante el Mirandés apunta a ser el punto de partida de un cambio de ruta. El camino a seguir por un Zaragoza con más sentido, más coherente y lógico que permitió sumar el primer triunfo del curso y respirar a Gabi, que, como prometió, mejoró de lo lindo. Mérito tiene hacerlo justo cuando la presión reduce el oxígeno. Siete cambios, entre ellos una controvertida apuesta por el cambio de portero y la sorprendente irrupción de Cuenca, y un vuelco táctico se antojaban una decisión de puerta grande o enfermería. Pero el plan salió a la perfección para alumbrar un camino que, hasta entonces, estaba tan oscuro que daba miedo.

Vía: El Periódico de Aragón