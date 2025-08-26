El análisis de Pablo Insúa. “Tiene colocación, contundencia y personalidad con el balón”

El Pablo Insua que con 31 años llega al Real Zaragoza es un central muy diferente del que irrumpió con fuerza en el Deportivo en la 12-13 y con tan solo 19 años, llegando desde la cantera, por la experiencia y el camino recorrido tras dejar Riazor (Leganés, Schalke, Huesca, Sporting y Granada) por lo que el análisis más certero es el más pegado a la actualidad, el que pueden dar Fran Escribá, su entrenador en la mayor parte del curso pasado en el Ganada, o Luis Piedrahita, analista ahora en el Leganés y entrenador asistente del Sporting con Miguel Ángel Ramírez, donde era la auténtica mano derecha del entrenador canario, o Aitor García, su compañero en el conjunto rojiblanco y que ahora está sin equipo tras jugar en Catar.

Insua es un veterano curtido en muchas batallas y que ha superado dos graves lesiones de cruzado, en la rodilla izquierda en 2019 y en la derecha en 2021, ambas en su etapa en el Huesca y de las que volvió con fuerza, como demostró en sus dos años en el Sporting, aunque ahora llega de una campaña más irregular en el Granada. “Su principal virtud es la colocación y la contundencia en la acción. Tiene personalidad con balón y se equivoca poco porque no se suele complicar. Posee una salida sencilla con balón y no abusa del juego directo. No es muy rápido pero cubre bien los espacios con esa colocación y anticipando las situaciones con una buena lectura del juego defensivo”, asevera Escribá, técnico del equipo nazarí en 33 jornadas de la pasada temporada, desde que relevó a Guille Abascal y hasta que Pacheta le sustituyó en las 3 citas finales.

“Como chico es una persona muy tranquila. No es muy hablador pero tiene muy buena relación con sus compañeros y también con todo el staff. En general es un tipo apreciado por el vestuario y que no cambia su actitud personal ni profesional juegue o no juegue”, añade el exentrenador del Real Zaragoza, que admite que no pudo tener al mejor Pablo Insua por culpa de las molestias físicas: ”El año pasado tuvo mala suerte ya que sufrió alguna lesión que le impidió tener la continuidad que se había ganado en el campo”. De hecho, Insua solo jugó 15 partidos oficiales, 14 de Liga, con 12 presencias en la alineación.

Antes, en el Sporting, en dos temporadas, el central gallego vivió una etapa magnífica en rendimiento y continuidad en dos temporadas (22-23 y 23-24), donde en la mayoría de ese tiempo estuvo a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez, también exentrenador zaragocista: “Pablo fue vital para nosotros, en todo el proceso además, desde que llegamos en una situación de salvar el descenso, asumió un liderazgo importante, desde ese rol de mostrarse y rendir. En la segunda temporada nos dio cosas importantes e interesantes en el juego que él logró dominar en cuanto al estilo y el modelo de Miguel Ángel. Se adapta a lo que le piden sus entrenadores y con nosotros lo hizo a salir jugando y busca dar líneas de pase, además de soportar la presión, en la demanda del cuerpo técnico y en un estadio exigente como El Molinón”, explica Piedrahita, entrenador asistente y analista de Ramírez en varios equipos hasta que ambos separaron sus caminos tras la salida del Al-Wakrah catarí en septiembre pasado.

Aquel gol a Poussin

“En entrenamientos todo lo que se ve en el partido lo hacía en el día a día, no regala nada y es muy profesional. Liderazgo y jerarquía siempre te da, te las impone desde el ejemplo, de convencerte haciéndolo él primero y a nivel mental es un jugador muy autoexigente que hace crecer también a sus entrenadores. Es directo y frontal, también sincero. Siempre es bueno tener gente así”, añade Piedrahita, seguro de que al central no le va a pesar la camiseta y que también valora la ayuda que supuso para los jóvenes Insua en el Sporting, algo que está convencido que va a repetir en el equipo zaragocista, recordando el gol en El Molinón que le marcó a Poussin tras el despiste del portero y que supuso el empate (2-2) el 14 de octubre de 2023. “Es la acción que mejor define a Pablo, en la idea de aparecer en el momento y en segundos tomar la decisión correcta”

Mientras, en la campaña 22-23, Insua coincidió en el Sporting con el extremo Aitor García, una temporada completa, 28 partidos coincidiendo ambos sobre el césped, y siendo dos jugadores importantes en el esquema del cuadro rojiblanco. “Es un central que tiene muchas virtudes, saca bien la pelota desde atrás, te puede filtrar buenos pases, por arriba va bien, es rápido con la zancada que tiene, aunque no lo parezca, ya que va bien al corte, siempre está bien posicionado…”, asegura su excompañero, ahora sin equipo tras su aventura en el fútbol catarí (Al-Khor) y que dejó el Sporting en 2023 para marcharse al Juárez mexicano.

“No digo que no tenga ninguna carencia, todos las tenemos, pero lo más fuerte que posee es que está siempre bien ubicado, que sabe cuándo ir y cuándo no, que de cabeza va muy bien, no hay más que ver la estadística de los goles que ha marcado. Tiene jeraquía, sabe hablar bien a los compañeros, tirar la línea arriba o replegar cuando toca. Nos dio muchísimo y de allí salió por la puerta grande”, sentencia Aitor García.