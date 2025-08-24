El análisis del inicio del Real Zaragoza. Serio aviso con fuego real

Dos jornadas, dos derrotas. Las dos ante equipos que pisan de nuevo la categoría de plata tras ascender. Más allá de los resultados, preocupantes ante Real Sociedad B y Andorra, tanto por el tamaño del enemigo como por desaprovechar un calendario propicio, el Real Zaragoza de Gabi Fernández está dejando un reguero de dudas con mucha fragilidad, problemas en el juego, falta de gol y un equipo cogido entre alfileres y repleto de provisionalidad en esta recta final del mercado, donde el entrenador reclama públicamente tres fichajes, pivote, central, ya cerrado en Insua, y portero, aunque parece claro que llegarán más, quizá hasta cinco, con otro central y un atacante más al menos, todo en función de las salidas.

El Zaragoza en todo caso transmite muchas dudas en este inicio y en ese ambiente, con ese contexto, no es fácil terminar de convencer a los jugadores que tienen que venir, teniendo en cuenta que falta por llegar un pasillo de seguridad, un pivote que sostenga al equipo, un portero que sea el fijo bajo palos y dos centrales, uno de ellos el mencionado Insua y el otro un futbolista que sobre todo sea rápido en el corte y en la anticipación.

Txema Indias se ha dejado muchas y vitales cosas para la recta final del mercado y Gabi ha encontrado en los refuerzos una coartada, con frases tan inexplicables como la de los entre 100 y 150 jugadores que se habían querido traer y que en su mayoría no habían venido por el componente económico, lo mismo que proclamar que el límite salarial está ya casi consumido, en un 90%.

Un guion mal ejecutado

Sea o no ese margen, el Zaragoza actual necesita ayuda con refuerzos y, sobre todo, debe hacer muchas cosas mejor de las que hace ahora en la apuesta de Gabi por un fútbol directo tras robo, por la presión y la búsqueda de la portería, prescindiendo de la elaboración en muchos momentos, obliga a tener un bloque muy sólido y trabajado, con muchos automatismos y sobre todo que sea una roca en las transiciones del rival, que no lo fue en el Reale Arena en el gol local, mientras que el Andorra desarboló al equipo de Gabi a partir de la posesión y de un mayor criterio con el balón y con el juego por las alas.

El Zaragoza ha planteado dos zagas de circunstancias, con Pomares fuera de sitio y encima de central diestro, teniendo que pasar a Juan Sebastián al eje y a Valery al lateral zurdo. Las bajas y la ausencia de fichajes se están notando mucho y de cara al choque en castellón Tasende es nuevo inquilino de la enfermería con una probable rotura de fibras (los servicios médicos han vivido un cambio notable, pero la ola de lesiones no cesa, incluso ha sido mayor este verano que el pasado) y Pomares no estará por sanción, aunque al menos Gabi ya tendrá a un central puro disponible (Insua) que añadir a Radovanovic, que en los dos partidos ha tenido que pedir el cambio por su físico.

Si la defensa, sobre todo a campo abierto, es un dolor, en la medular el Zaragoza suma con Francho y Guti dos partidos sin gobernar nunca la medular, con dos futbolistas de corte similar, de mucho despliegue y de menos pie y creación, pero que no son complementarios o que al menos necesitan un jugador que dé equilibrio en el medio, lo que era antes Arriaga y que ahora no tiene relevo aún.

Es verdad que en la generación de ocasiones el Zaragoza sí ha estado más eficaz, aunque no a la hora de transformarlas, 18 remates ante el Sanse y otros 13 con el Andorra, uno de ellos al palo. Además, contra los andorranos la última media hora fue horrible, cuando el Zaragoza se fue del partido tras la roja a Pomares. Sin embargo, la generación de peligro ha estado muy lejos de la efectividad y eso también es un problema, porque el fútbol no vive de méritos, vive solo de goles.

De momento, el único gol ha llegado de las botas de Bazdar, relegado al banquillo por Gabi y que ante el Andorra completó unos buenos minutos después de un verano donde se ha hablado mucho de su salida. No se puede descartar esa vía aún ni tampoco otras como Toni Moya o Calero, además de que son obligadas las de Bakis y Cuenca, por lo que la decena de movimientos, con unas 5 llegadas, en estos 8 días de mercado que restan hasta la medianoche del 1 de septiembre está asegurada.

Esa situación de dudas en la plantilla se mezcla con el mal comienzo para generar un cóctel peligroso. El Zaragoza, que no había caído en pretemporada y para el que Gabi diseñó una preparación para empezar la Liga muy fuerte en el plano físico y que así pudiera subsanar las carencias que tuviera una plantilla que ya sabía el entrenador que a estas alturas estaría sin cerrar, ha arrancado con un rosco en su casillero y con música de viento, para el equipo y aún más para el palco, en el estreno del Ibercaja Estadio.

Aseguró el entrenador que la clasificación en la jornada 2 es anecdótica y es obvio que queda un mundo, pero los puntos que ya se han ido no vuelven y la revolución también ha sido grande en otros equipos, como el propio Andorra, y el plan es mucho mejor en ellos que en un Zaragoza que en los dos años anteriores cayó tras un gran comienzo y vivió de ese granero inicial muchos meses. De momento, no lo está haciendo.

En ese panorama afronta el Zaragoza una recta final del mercado que, ante el tamaño de la revolución, se antoja vital para cambiarle la cara a un equipo con siete fichajes (el meta Adrián, Tachi, Rado, Pomares, Valery, Moyano, Paulino), con Insua de octavo pasajero y con las primeras urgencias ya en la visita a Castellón tras este arranque pésimo y con demasiadas sombras en el nivel de este Zaragoza al que el fuego real de la competición ya le ha dado un más que serio aviso.