El análisis del calendario de España en el Mundial: Un arranque cómodo y un 'mal de altura' en Guadalajara

La selección española afrontará la primera fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos en Atlanta y uno en Guadalajara. Encajada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, España parte como favorita y se jugará previsiblemente el liderato ante la selección charrúa de Marcelo Bielsa en la última jornada.

Dos partidos en Atlanta

El equipo de Luis de la Fuente debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 18:00 hora peninsular (12:00 local). Seis días después, el 21 de junio, repetirá escenario y horario para enfrentarse a Arabia Saudí. Este doble compromiso en la capital del estado de Georgia permitirá a España evitar desplazamientos en la primera parte de la competición y asentarse en un entorno favorable tanto en lo logístico como en lo deportivo.

Los dos encuentros se jugarán en uno de los estadios más modernos del torneo, rebautizado como “Atlanta Stadium” durante el Mundial por normativa FIFA. Con capacidad para más de 70.000 espectadores, techo retráctil y césped sintético, este recinto es la sede habitual de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS, y albergará hasta ocho partidos del campeonato, incluida una semifinal.

Un largo viaje

La fase de grupos se cerrará en México. España se medirá a Uruguay el 26 de junio a las 20:00 hora local, lo que en España será la madrugada del 26 al 27 a las 03:00. El encuentro se jugará en el Estadio Akron, denominado “Estadio Guadalajara” durante el torneo, ubicado en Zapopan, en el área metropolitana de Guadalajara. Inaugurado en 2010 y con capacidad para unos 49.800 espectadores, destaca por su diseño arquitectónico y por haber albergado ya competiciones internacionales como la Copa Libertadores o los Juegos Panamericanos.

Este tercer partido supondrá un cambio de escenario notable: Guadalajara está situada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar y a más de 2.300 kilómetros de Atlanta. El traslado obligará a la selección a realizar un viaje de unas tres horas y media en avión y adaptarse rápidamente a nuevas condiciones de altitud y temperatura.

Grupo viajero

Ninguna de las selecciones del Grupo H podrá evitar los desplazamientos. Uruguay jugará sus dos primeros encuentros en Miami y volará después a Guadalajara. Cabo Verde y Arabia Saudí, por su parte, se enfrentarán en Houston en la tercera jornada. España, al menos, tendrá margen para aclimatarse con dos partidos consecutivos en la misma ciudad, lo que facilitará la planificación inicial del torneo.

Los dos primeros partidos de España se disputarán a las 18:00 CET, una franja ideal para el público europeo y con buen potencial de audiencia. El duelo ante Uruguay, sin embargo, exigirá un esfuerzo a los aficionados: comenzará a las 03:00 hora peninsular. Aun así, si hay algo en juego, puede convertirse en una de esas madrugadas de Mundial que dejan huella.

Objetivo: primeros

El nuevo formato, con 48 equipos, 12 grupos y una ronda extra de dieciseisavos, obliga a no fallar en la primera fase. Terminar primera puede allanar mucho el camino en las eliminatorias.Por ahora, el guion es claro: dos partidos en Atlanta para consolidar el pase y un último