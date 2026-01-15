Ana Sotillo, el cerebro creativo detrás del estilo de Lamine Yamal, Vinicius o Marcelo

Lamine Yamal se ha convertido en uno de los deportistas en el ámbito del fútbol que más atención despierta fuera del terreno de juego, especialmente en el ámbito de la moda. El jugador del FC Barcelona sigue muy de cerca las tendencias y muestra un interés claro por vestir bien, cuidando cada detalle de sus 'looks' tanto en su día a día como en sus apariciones públicas.

Ese gusto por la estética no es solo individual. Lamine también se preocupa por la imagen de su entorno más cercano, amigos y personas de confianza, con quienes comparte una visión muy marcada del estilo. En sus redes sociales es habitual ver outfits diferentes, personalizados y alejados de lo convencional, lo que refuerza su identidad como icono emergente más allá del fútbol.

El arte de vestir, supervisado por Ana Sotillo

Tras los partidos, cuando los jugadores del Barça tienen libertad para vestir como quieran, Lamine aprovecha para expresar al máximo su personalidad. Mientras que en las llegadas al estadio el equipo sigue los uniformes oficiales, ya sea chándal o traje según la competición, Liga, Copa o Champions, una vez termina el encuentro el joven futbolista transforma el túnel de vestuarios en una auténtica pasarela.

Detrás de esa cuidada imagen aparece el trabajo de dirección de estilo, un aspecto cada vez más relevante en el deporte de élite. En este contexto trabaja la figura de Ana Sotillo, estilista, modelo y creativa sevillana que encarna el perfil multidisciplinar que demanda hoy la industria de la imagen y la moda urbana.

La estilista trabaja con marca, artistas y futbolistas. Este tipo de perfiles creativos son cada vez más habituales en el entorno de futbolistas que buscan diferenciarse y construir una marca personal sólida. Vinicius, Marcelo o el propio Lamine Yamal han colaborado con Ana Sotillo, tanto en eventos deportivos como en colaboraciones.

Diferentes ámbitos, mismo estilo

Además, su trabajo también ha estado muy ligado al universo creativo de artistas como Recycled J, a quien ha acompañado visualmente a través de la moda, construyendo una narrativa coherente entre música, imagen y actitud. Además, ha vestido a artistas como Natalia Lacunza y ha participado como imagen o estilista en campañas de moda de gran impacto, como Off-White en Madrid.

Ana Sotillo, junto a Marcelo en una campaña / Ana Sotillo

Ana también ha trabajado en el ámbito audiovisual, en videoclips de artistas como C. Tangana y Dani Martín, y apareciendo en publicaciones internacionales como Vogue Portugal.