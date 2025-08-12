FUTPRO
Amanda Gutiérrez deja la presidencia de FUTPRO tras cuatro años al frente
EFE
Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, el sindicato mayoritario de las futbolistas españolas, durante los últimos cuatro años, anunció este martes que no se presentará a las próximas elecciones tras considerar haber cumplido con todos sus objetivos, y ser momento de "emprender nuevos proyectos, seguir aprendiendo y contribuir al deportes desde otros lugares y con otra perspectiva".
En un comunicado difundido en sus redes sociales, Gutiérrez explicó que su decisión responde a "tres convicciones muy claras": que FUTPRO sea liderado por un jugadora; dar por concluido su ciclo como presidenta tras cumplir los objetivos marcados; y abrirse a nuevos proyectos en el deporte desde "otra perspectiva".
Fue en septiembre de 2021 cuando la catalana tomó las riendas del sindicato a petición de las futbolistas españolas, para emprender un viaje que tenía como objetivo clave "la creación de un Convenio Colectivo digno, con avances en maternidad y conciliación, y mejorar las primas de la selección femenina", detalló.
Cuatro años después, Gutiérrez decide dejar su cargo a disposición tras alcanzar dicho convenio y múltiples avances en lo que al fútbol femenino toca.
"Hemos firmado el II Convenio Colectivo del fútbol femenino, incorporando avances clave desde becas de estudio y dotación de botas, hasta un protocolo de acoso reforzado y un acompañamiento especializado para jugadoras embarazadas. Alcanzamos un acuerdo histórico para incrementar las primas de la selección absoluta y establecimos medidas de conciliación familiar que permiten a las jugadoras asistir a grandes torneos junto a sus hijos y familiares", subrayó la también abogada de 34 años.
Asimismo, FUTPRO fue el gran impulsor del movimiento #SeAcabó, que nació a raíz del beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial Femenino de 2023.
"FUTPRO lideró el movimiento #SeAcabó, que unió a las futbolistas de España y del mundo contra la violencia de género, y que hoy se reconoce como uno de los movimientos más importantes de la historia del deporte", afirmó Gutiérrez.
Pese a que abandona la presidencia, la catalana seguirá siendo parte del sindicato.
"Me siento especialmente orgullosa de haber sido siempre fiel a mí misma y a mis principios, de dejar un sindicato 100 % independiente, que lucha únicamente por las futbolistas y sus intereses. En el inicio de mi carrera, nadie me abría la puerta en el mundo del deporte; sólo lo hicieron ellas", recalcó.
