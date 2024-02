Always Ready y Palestino se imponen en la ida de la fase previa

Always Ready debutó en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024 con una goleada por 6-1 sobre Sporting Cristal en un partido especial, pues se jugó por primera a 4.090 metros de altitud, en el Estadio Municipal de la ciudad boliviana El Alto. Los pupilos del entrenador boliviano Óscar Villegas redondearon su exhibición con goles del delantero brasileño Wesley Da Silva en el minuto 13, el dominicano Dorny Romero en 48 y el 78, así como de los bolivianos Robson Matheus (m.53, Héctor Cuéllar (m.58) y Moisés Paniagua (m.90). El equipo cervecero peruano pagó caro el esfuerzo físico del primer tiempo para mantener el equilibrio en el marcador y en el segundo fue literalmente avasallado por la formación albirroja. El uruguayo nacionalizado argentino Martín Cauteruccio marcó el único tanto del equipo visitante, de penalti en el minuto 44 para cerrar el primer tiempo con un empate. Además de la altitud, la formación peruana padeció con el inclemente frío y la constante presión de su rival en el Estadio Municipal de El Alto, vecino a La Paz, que fue remodelado para este partido internacional.

El primer gol llegó al minuto 13 a través del brasileño Da Silva. El plantel peruano adelantó entonces sus líneas en pos del empate para asediar la portería del venezolano Alaín Baroja, y la reacción de los visitantes les permitió alcanzar un penalti por falta del defensor boliviano Pablo Vaca. Cateruccio anotó el gol y parecía que se complicaban las cosas para el equipo local.

El segundo tiempo comenzó intenso por parte de los locales, ya que a los tres minutos Dorny Romero disparó desde el centro izquierdo dentro del área hacia el marco del rival, logrando sacar una ventaja para el cuadro de El Alto. Los Millonarios estaban a la ofensiva y minutos después, a los 53, Robson Matheus remató con la izquierda al marco del peruano Alfredo Solíz que, si bien pudo tocar el balón, no fue capaz de detenerlo, y logró el tercer tanto del cuadro local. Poco después, en el minuto 58, el lateral derecho Héctor Cuéllar remató desde la izquierda y selló el cuarto gol. En el minuto 75 el árbitro amonestó a Leonardo Javier Díaz de Sporting Cristal por una falta en contra de Romero dentro del área y se concedió un penalti que el dominicano convirtió en gol, el quinto, en el minuto 78. Moisés Paniagua cerró la goleada en el 89.

El partido de vuelta entre el equipo peruano y el boliviano se jugará el próximo martes el 27 de febrero en el Estadio Nacional de Lima.

Palestino saca ventaja ante el Portuguesa

El chileno Palestino venció este martes por 1-2 al Portuguesa en Venezuela en su partido de ida de la segunda ronda, disputado en Caracas. El resultado se definió en el primer tiempo, en el que los 22 hombres disputaron 45 minutos intensos, con 12 llegadas al área, y se anotaron los tres goles sobre el terreno del estadio Brígido Iriarte, en la capital venezolana.

Aunque en el minuto 8, con un autogol de Cristian Suárez, el marcador se abrió a favor de los venezolanos, las acciones cambiaron seis minutos más tarde gracias a un penalti ejecutado por Brayan Carrasco, lo que dejó el encuentro 1-1. Luego, el conjunto dirigido por el argentino Pablo Andrés Sánchez se impuso con un disparo letal de Gonzalo Sosa, que validó el nueve en su camiseta con un cabezazo que le dio la ventaja al Tino.

Esa primera parte cerró con ocho faltas, tres para los venezolanos y cinco para los chilenos, pero sin tarjetas, con lo que el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón mantuvo una disputa limpia, una dinámica que se mantuvo en el segundo tiempo pese a las dos amarillas enseñadas.

Tras el descanso, los rojinegros, dirigidos por Jesús Alejandro Ortiz, intentaron por todos los medios igualar las acciones -como en el 62 con un cabezazo de Darwin Carrero- pero el guardameta argentino César Rigamonti se mantuvo infranqueable.

Portuguesa y Palestino volverán a verse las caras el próximo martes, para disputar el encuentro de vuelta en Chile. El equipo austral no había visto acción hasta este martes, pues el primer partido que tenían previsto para el 16 de febrero ante el Everton fue suspendido debido a los incendios que afectaron a la región de Valparaíso.

Águilas Doradas neutraliza a Bragantino

El Águilas Doradas colombiano, en su primera participación en el torneo, igualó este martes sin goles con el Bragantino brasileño en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se disputó el partido de ida de la Fase 2 de la competición. Los primeros 45 minutos se fueron sin emociones y con un elenco dorado que apeló al orden, como lo anunció el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, pero sufrió por pasajes al no tener la pelota y por la capacidad individual de Vitinho y Helinho, de buen trabajo en la primera etapa.

En el minuto 2, Eduardo Sasha lanzó un primer aviso con su maniobra en el área tras un tiro de esquina, después vino la respuesta de la escuadra colombiana con disparos de media distancia de Mateo Garavito, Jesús Rivas y Jean Pineda. Luego tuvieron lugar las ocasiones más claras, todas del 'Braga', dirigido por el portugués Pedro Caixinha, que estuvo cerca de abrir el marcador en una acción individual de Helinho, pero salió desviado su remate cuando se sacó la marca del uruguayo Joaquín Varela, mientras que Vitinho puso peligro con un cabezazo en el minuto 31.

En la segunda parte el equipo paulista salió con mayor agresividad y arrinconó a su rival colombiano, de buena respuesta con su defensa hasta apagar el ímpetu del visitante, al que no pudieron encenderlo Lincoln y el uruguayo Thiago Borbas, apuestas que no marcaron diferencia. Águilas, conforme con el cero en su casillero, jugó sin apuro y atento al error del rival para atacar con la velocidad de Rivas, pero faltó una mejor lectura para finalizar del argentino Agustín Vuletich, quien entró en la segunda parte y tuvo dos llegadas, en una no supo resolver y en la otra el meta Cleiton Schwengber se quedó con la pelota tras el cabezazo.

Los últimos 15 minutos fueron para el elenco brasileño, al que le sentó bien la inclusión del uruguayo Ignacio Laquintana, determinante para llevar peligro al área de los Dorados, especialmente en los cobros de pelota quieta. Ya en el remate del partido, el equipo de Caixinha tuvo para irse ganador de Medellín en un tiro de esquina, pero Laquintana desperdició una ocasión franca y Léo Ortiz tampoco aprovechó el rebote. Y el uruguayo, unos minutos después, probó los reflejos del portero venezolano José Contreras, quien logró sostener el 0-0 definitivo.

Bragantino y Águilas Doradas se volverán a enfrentar el próximo martes, cuando encaren el partido de vuelta en el estadio Nabi Abi Chedid, en Sao Paulo, donde se conocerá el clasificado a la Fase 3.