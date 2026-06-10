Morata no se corta: "España es un país que es muy del Real Madrid"

Álvaro Morata ha concedido una extensa entrevista en 'El camino de Mario Suárez' en su canal de YouTube, donde repasa algunos de los momentos más delicados de su carrera y reflexiona sobre la presión que siente en España, su futuro y los clubes en los que le habría gustado jugar.

El delantero describe la dificultad de ser aceptado en un entorno marcado por la rivalidad entre Real Madrid y Atlético. "España es un país que es muy del Real Madrid. Cuando tú estás... Que a la afición del Atleti le cuesta aceptarte y a la del Madrid le molesta mucho... Que tú puedas tener esa ambición de jugar en el Atleti es muy complicado", afirma.

Morata reconoce que esa tensión ha condicionado su carrera y su relación con la afición española.

El miedo a volver: la final de Copa que no pudo afrontar

El jugador admite que no está preparado para regresar a España y lo ejemplifica con un episodio reciente: la final de la Copa del Rey, a la que finalmente no acudió. "Hablé con Koke, hablé con todos, compré todas las entradas y luego al final no fui por... Siempre por ese miedo, de que pase algo, de que alguien te diga cualquier cosa", explica.

Lamenta especialmente no haber podido llevar a sus hijos: "Me hubiera gustado llevar a los niños y para que vean, a mí me gusta que mis hijos crezcan sabiendo lo que es Atleti. Me preguntan y yo les explico que esto no es lo normal, que lo normal es pelear toda la vida a lo mejor para ganar una cosa".

Ese temor constante es también la razón por la que descarta jugar en el Getafe, pese a que le atrae la idea: "Me gustaría mucho jugar en el Getafe, pero pensándolo bien, creo que no estoy preparado mentalmente".

El sueño pendiente del Bayern

Morata también revela el club que siempre le habría gustado defender: "Me hubiera flipado jugar en el Bayern, no sé por qué".

El delantero recuerda que fue el primer equipo extranjero que vio en directo, un recuerdo que marcó su infancia y alimentó ese deseo.