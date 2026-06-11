Morata admite que cayó en depresión tras Dortmund: "No me podía ni abrochar las zapatillas"

La entrevista de Mario Suárez a Álvaro Morata en El Camino de Mario deja uno de los testimonios más duros y transparentes del delantero. Morata reconoce que su vida profesional y personal se quebró tras la ocasión fallada en Dortmund, un episodio que marcó un antes y un después en su salud mental.

"Desde el partido de Dortmund mi cabeza se fue a la mierda", admite sin rodeos. Aquel error, que impidió al Atlético acercarse a la final de Champions, se convirtió en una losa imposible de gestionar: "Sentí todo el peso encima de mí, mi cabeza no supo gestionarlo".

El delantero explica que ese golpe emocional derivó en un deterioro profundo: "Tuve un mes y medio que entré en depresión, que no me podía ni abrochar las zapatillas ni convivir con mis compañeros ni nada".

La depresión y la medicación: "Pasé de estar en la mierda a levantar la Eurocopa"

Morata detalla que aquel periodo fue devastador, hasta el punto de necesitar tratamiento médico: "Yo estaba medicado", confiesa, recordando que vivía en un estado de desconexión total: "Me presenté en Milán… pero realmente sin realizar en tu cabeza lo que estás haciendo".

El contraste entre su hundimiento y su posterior papel como capitán en la Eurocopa es, para él, casi incomprensible: "Paso en un mes de estar en la mierda más absoluta… a levantar la Eurocopa como capitán".

La culpa como motor de su salida del Atlético

Morata reconoce que su marcha del Atlético no tuvo que ver con el club, sino con su propio estado emocional: "Sinceramente creo que por sentimiento de culpa". "Es la única cosa que me arrepiento en mi carrera", añade.

El delantero explica que, pese a sentirse por fin valorado, no pudo soportar la carga mental que arrastraba: "Me duele haberme ido cuando creo que por fin me habían entendido y me habían valorado".

El peso de las redes y la presión: "Entré en depresión"

Aunque las críticas en redes sociales fueron feroces, Morata insiste en que el origen de su caída fue más profundo: "Más que por redes sociales, por mi historia personal y por lo que sé que significaba".

El delantero admite que la presión acumulada, la responsabilidad y la sensación de haber fallado al club de su vida lo llevaron al límite.

Un testimonio que abre el debate sobre la salud mental en el fútbol

La conversación con Mario Suárez se convierte en un retrato crudo de la vulnerabilidad del futbolista de élite. Morata, que ha pasado por Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético y la selección española, expone sin filtros la cara oculta del éxito.

Su relato conecta con una realidad cada vez más visible: la salud mental como parte esencial de la carrera deportiva.