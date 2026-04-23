Álvaro Montoliu, asesor de Joan Soteras, presidente de la Federació Catalana de Futbol: "La selecció catalana pelearía por ganar el Mundial"

Álvaro Montoliu lleva trabajando quince años en la Federació Catalana de Futbol y durante todo este tiempo ha sido una pieza clave en el engranaje que ha hecho de la FCF la asociación con más fichas federativas de todas las que forman parte de la Federación Española de Fútbol. Hoy ejerce como asesor del presidente Joan Soteras. Este jueves 23 de abril, Diada de Sant Jordi, estará, de 17h a 18h, en la carpa de la Editorial Diéresis (Passeig de Gràcia entre Aragó i Consell de Cent) para firmar ejemplares del libro 'Pioners', realizado junto a Joan Carles Moreno y Carla Borràs y que repasa los 125 años de la Federació, en cuya sede nos recibe para explicarnos por qué el fútbol catalán es pionero. También de la selecció catalana, en la que jugaron un partido juntos Kubala y Di Stefano antes de que lo hiciera Cruyff, que también fue seleccionador.

Álvaro Montoliu, asesor a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol / VALENTÍ ENRICH

125 años de historia de la Federació Catalana de Futbol en un libro. ¿Caben?

La suerte es que la documentación de la Federació Catalana de Futbol, pese a los cambios de sede y a que ha habido gente que se llevó documentos a casa, estaba muy bien conservada, sobre todo los primeros cien años. Teníamos el libro del 75 aniversario y el del centenario, pero gracias a la digitalización, hemerotecas y archivos es mucho más fácil. A partir de ahí, hemos corregido algunas cosas de esos libros anteriores.

¿Lo más difícil?

Los últimos 25 años, porque nunca se habían escrito. Sí teníamos las asambleas anuales y muchas actas de juntas directivas, así que nos tocó ir al almacén, llenarnos de polvo y ponernos a leer. Hemos reconstruido todo ese periodo.

¿Habéis leído 25 años de actas?

Ha sido divertido. Yo conocía bien los últimos quince años, los que llevo en la casa, pero no los diez anteriores. Ha sido muy útil para entender dónde estamos y por qué hemos llegado hasta aquí. Es un libro positivo, claro, aunque en 125 años ha habido aciertos y errores. Está planteado desde un punto de vista muy presidencialista, qué han conseguido los presidentes que han pasado.

Pongamos nombres, entonces.

En el libro hablamos de los ‘ases’ de la Federació Catalana de Futbol: cuatro nombres. El primero es Ricard Cabot, que para mí es el padre del fútbol tal y como lo entendemos hoy, quien empezó a legislar todo lo relacionado con este deporte. Luego Agustí Pujol, que impulsó la modernización de la Federació. Después, Pablo Porta, que mucha gente recuerda por haber sido presidente de la Federación Española, pero aquí hizo una gran labor en el fútbol base, además de ayudar a muchísimos municipios a tener su campo de fútbol. Eso que se dice de que en Cataluña en cada pueblo hay una iglesia y un campo de fútbol, en parte es gracias a él. Y el cuarto as, para mí el as de corazones, es Joan Soteras, por el legado que deja: una Federació fortísima a nivel económico y muy volcada en los clubes modestos, cerca del 85% del total.

En el libro aparecen saludos de Infantino, Ceferin y Rafael Louzán. El de Infantino es una oda al fútbol catalán tremenda.

Sí. Cuando pedimos a la FIFA si quería hacer el prólogo ya fue una alegría que aceptaran, pero cuando recibimos el texto nos sorprendió su conocimiento. La palabra ‘pionera’ es muy acertada. Catalunya ha ido por delante respecto a otras federaciones territoriales y la FIFA está muy atenta a lo que hacemos.

¿Por qué es pionera la FCF?

Por ejemplo, ahora mismo somos la única territorial que tiene el fútbol dividido por edades naturales. Ya no hay infantil, cadete o juvenil mezclando primero y segundo año como antes. Nos han preguntado cómo está funcionando y hay cosas positivas y negativas, pero demuestra que podemos hacer cosas de forma autónoma.

¿Esa división es solo posible por el enorme volumen de fichas?

No, no es por volumen, sino por una cuestión de mejora de la competición. El Departamento de Competiciones detectó que había muchas goleadas en el fútbol base. Eso generaba mucha desigualdad y con el sistema actual se ha igualado bastante. Sigue habiendo goleadas, pero muchas menos. Y favorece una mejor evolución del jugador.

Álvaro Montoliu, asesor a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol / VALENTÍ ENRICH

¿Cuántas licencias tiene la FCF?

Ahora mismo tenemos unas 230.000. Somos la federación de fútbol con más licencias. La segunda es Andalucía. Hubo ‘sorpasso’ hace cuatro o cinco años y desde entonces seguimos creciendo.

¿A qué atribuís ese crecimiento?

A varias cosas. Por un lado, al crecimiento del fútbol femenino, a campañas como ‘Todos somos un equipo’, impulsada por Joan Soteras para ayudar al fútbol amateur…

¿Cantidad es sinónimo de calidad?

Yo recuerdo cuando llegué aquí hace 15 años imágenes de entrenadores con la lata de cerveza dirigiendo a chavales de diez años. Eso se regularizó. Hoy, en Cataluña, todo el que se sienta en un banquillo tiene que tener una titulación. Y eso mejora la preparación física, ayuda a evitar lesiones y mejora el juego.

Menuda imagen.

Claro. Todo el mundo que se sienta en un banquillo tiene que estar preparado. Y eso también ayuda a que los niños evolucionen mejor. Hay que entender que no todos los chavales van a llegar, y que lo importante del fútbol es divertirse. Si luego tienes aptitudes para llegar, perfecto, pero la base tiene que estar bien trabajada.

No todos los padres lo entienden.

Yo también soy papá de un niño que juega.

Álvaro Montoliu, Joan Carles Moreno y Carla Borràs, autores de 'Pioners' (125 años de la Federació Catalana de Futbol) / VALENTÍ ENRICH

¿Qué tipo de padre es?

Muy callado. Hay que respetar al árbitro, que se equivoca como todos los demás. Al final son árbitros que muchas veces están solos, sin asistentes, y tienen que decidir al momento. Hay que valorar mucho su trabajo. Sin árbitros no hay fútbol.

¿Le ha tocado poner orden?

Sí, lamentablemente sí. He tenido que parar a algún entrenador, a algún padre… Al final allí soy un padre más.

De vez en cuando corren imágenes desagradables por el fútbol base.

Sí, aunque la realidad es que la violencia es muy pequeña. Lo que pasa es que hoy los móviles lo amplifican todo, pero hay que tender a la violencia cero. No tiene ningún sentido que en un campo de fútbol, donde la gente va a pasárselo bien, a ver jugar a su hijo o a ver a su equipo, aparezca la violencia. La rivalidad tiene que ser sana. En el momento en que entra la violencia, el fútbol pierde todo su sentido.

Cuando llegué hace 15 años aún había entrenadores con la lata de cerveza dirigiendo a chavales de diez años Álvaro Montoliu

Cierto. Y en Catalunya, según se explica en el libro, nació el fútbol. ¿No fueron los ingleses?

Ya sé a qué te refieres. Descubrimos un grabado que nos impactó muchísimo. Es una pieza del siglo I que está en el Museu Diocesà de Solsona. Se ve a tres chicos, o al menos eso parece, corriendo y jugando con un balón con los pies. Cuando la vimos escribimos al museo, pedimos permiso para reproducirla y lo hicimos. Y claro, nos hicimos la pregunta: ¿y si el fútbol lo inventamos los catalanes y no los ingleses? No hay una respuesta definitiva, porque es un fragmento y no sabemos exactamente qué había detrás, pero desde luego parece que están jugando a fútbol. Así que, puestos a fantasear, podemos decir que sí.

Álvaro Montoliu, Joan Carles Moreno y Carla Borràs, autores de 'Pioners' (125 años de la Federació Catalana de Futbol) / VALENTÍ ENRICH

Pioneros, pero sin selección oficial.

Ese es un tema político. Nosotros somos la Federació Catalana de Futbol y la selección catalana juega cada año, incluso a veces dos veces, como pasó recientemente contra Costa Rica y Palestina. Para mí siempre es un día de fiesta. Ver a esos jugadores defendiendo la camiseta catalana llena de orgullo. Todos esos jugadores se han formado en Catalunya, futbolistas profesionales que han pasado antes por los equipos de su pueblo, de su barrio. Luego dan el salto al Nàstic, al Cornellà, al Espanyol o al Barça, pero se han formado en Catalunya.

Lamine Yamal aún no ha debutado.

Sí. Sin ir más lejos, Lamine empezó en la Torreta, que fue importantísima para tener un jugador como él. Ojalá algún día pueda vestir la selección catalana absoluta. De momento no lo ha hecho, pero sí jugó con las inferiores. El año en que debutó con el Barça, unos meses antes había jugado con la sub-16 catalana teniendo solo 14 años.

Lamine Yamal jugó en las inferiores de la selecció catalana, pero no ha debutado con la absoluta / FCF

Si uno piensa en una selecció catalana con Lamine, Joan Garcia, Jofre Carreras, Jan Virgili, Bellerín, Olmo y tantos otros...

El nivel que hay en Cataluña se entiende por dos razones. Una es el talento, que es fundamental. Y otra, la preparación. Ahí vuelvo a poner en valor la escuela de entrenadores, el comité de entrenadores y la forma en que se trabaja la base. No es lo mismo jugar cada semana un partido en el que tienes que competir de verdad que salir a jugar uno que ganas 10-0. El nivel de los buenos también baja si no compiten.

Espero que algún día podamos ver a Lamine Yamal jugando con la absoluta de la selecció catalana Álvaro Montoliu

¿Podría competir por ganar un Mundial?

Si Catalunya jugara un Mundial, competiría por ganarlo. Otra cosa es ganarlo, que es muy complicado. España tiene uno. El otro día veía el documental de Ronaldinho: Brasil en 2006 tenía una selección espectacular y cayó en cuartos. Ganarlo es dificilísimo, pero desde luego daríamos guerra.

¿Por qué es tan difícil ver a las grandes figuras con la absoluta catalana?

Porque estamos intentando siempre jugar en fechas FIFA. Ese es un paso más. Antes se jugaba en Navidad. Al jugar en fecha FIFA coincides con convocatorias y, si Lamine está sano, lo normal es que vaya con España. Otra cosa es que en ese momento no vaya convocado y quiera venir con nosotros, pero es difícil.

Entonces, ¿por qué se insiste en las fechas FIFA?

Porque a los rivales también les resulta más fácil venir. En fechas FIFA los clubes ceden a los jugadores a las selecciones. En fechas no FIFA dependes de la voluntad de los clubes, tanto la nuestra como la del rival, para poder contar con una selección competitiva. Hoy hay tanto fútbol que cuesta todavía más reunir grandes equipos.

Álvaro Montoliu, asesor de la presidencia de la Federació Catalana de Futbol / VALENTÍ ENRICH

Los partidos contra Brasil o Argentina pasaron a la historia.

Es que si vienes a jugar contra Catalunya solo puedes perder. Imagínate que viene un Brasil y pierde. Brasil no puede perder contra Catalunya. ¿Podría pasar? Sí, porque es una selección potente. Por eso hay que agradecer a los rivales que vienen, porque no vienen a un partido sencillo.

Ya pasó con Jamaica.

Sí. Jamaica se llevó seis, y es una selección mundialista.

Hablando de nombres. En el libro aparecen ¡Kubala y Di Stéfano jugando juntos con la selecció catalana!

Sí. Eso hoy suena increíble, pero pasó. Lo que no consiguió el Barça, lo consiguió la selecció catalana. Hoy en día la absoluta está formada por jugadores catalanes o nacionalizados, pero en las selecciones de base, que compiten a nivel nacional, puede jugar cualquier futbolista que lleve dos años jugando en Cataluña. A excepción de la selección amateur, que compite a nivel UEFA. Por eso Messi, por ejemplo, podría haber jugado con las inferiores de Catalunya.

Di Stefano y Kubala jugaron juntos con la camiseta de la selecció catalana / FCF

Johan Cruyff también vistió la camiseta de la selección. Y fue seleccionador.

Fue una apuesta del entonces presidente Jordi Casals. Convencer a Johan Cruyff para que fuera seleccionador catalán fue una barbaridad. Solo hace falta buscar las ruedas de prensa, las fotos y los titulares de aquella época. Yo los últimos años de Cruyff los pude vivir y fue una delicia. Estamos hablando de un mito del fútbol, de alguien que está a la altura de Jordan a nivel de marca. Tenerlo aquí, en casa, que venga, que te salude, que sea tu seleccionador... quizá no se valoró tanto como se debería, pero fue una barbaridad. El presidente tiene en su despacho una camiseta de la selección catalana firmada por Johan Cruyff.

Gerard López es un motivado.

Sí. Gerard es de la casa. Y se interesa mucho por las selecciones de base. Tenerlo es fantástico. Sabe de fútbol, que es importante, tiene un trato muy fácil y todo lo que le pidas siempre tiene un sí. Cuando viene aquí es uno más.

Sería bonito verle dirigiendo a la selecció catalana en un partido oficial.

Siempre sería bonito. Al final es el sitio donde trabajas y donde has invertido gran parte de tu vida. Ver que puede competir oficialmente sería algo muy bonito.