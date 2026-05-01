Álvaro González da más detalles de su pique con Messi: "Era lo único que le podía decir"

Álvaro González, exdefensa español que jugó en equipos como el Zaragoza, el Espanyol o el Villarreal, entre otros, recordó en 'El Cafelito de Josep Pedrerol' uno de los episodios más comentados de su carrera: su enfrentamiento con Leo Messi durante un derbi catalán frente al FC Barcelona.

El exfutbolista destacó la intensidad con la que se vivían esos partidos: "Fueron derbis superbonitos. Yo creo que cuando estoy en esa época otra vez en el Espanyol y volvimos a vivir esos derbis bonitos que se tienen que vivir había tensión de decir: 'uf, ahí vuelve este pesado al Camp Nou'".

En el momento del rifirrafe, González defendía la camiseta del Espanyol y la polémica surgió cuando ambos protagonizaron varios choques a lo largo del partido. El delantero le recriminó en algunas ocasiones que hacía entradas muy fuertes.

Álvaro González y Leo Messi, en sus respectivas etapas en Espanyol y Barça / JOAN IGNASI PAREDES

El momento más llamativo llegó en un cruce verbal entre ambos. "Eres muy bajito", le soltó Álvaro a Messi, a lo que 'la pulga' le respondió con un: "Y tú muy malo". Lejos de ir a más, la tensión se transformó en una escena casi cómica, ya que ambos terminaron riéndose.

En 'El Cafelito de Josep Pedrerol' el exdefensa aseguró que "fue gracioso", aunque dejó claro el nivel de exigencia que suponía enfrentarse al delantero: "Lo sufrimos muchísimo esos años".

Álvaro restó importancia y explicó con naturalidad lo que pasó: "Él me llamó malo y al final fue un rifirrafe. Pero bueno, se lo puede llamar a todos también ¿no?. O sea, más o menos al 99. Menos a Cristiano, que al final le tengo cariño, el resto entramos dentro de ese 99,9%. Hombre, tampoco soy el más especial con los pies".

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Josep Pedrerol le recordó que le dijo que era bajito, a lo que el exfutbolista respondió: "Era lo único que le podía decir. No sé, lo primero que me salió (...) Lo que pasa es que un poco antes hubo algún rifirrafe. También hubo encontronazos antes".