Álvaro Benito propone a otro candidato para el Balón de Oro: ni Mbappé ni Lamine Yamal

El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la entrega del Balón de Oro del 2026 en el The London Palladium. Los criterios seguidos por el jurado son las actuaciones individuales, las actuaciones y logros del equipo, la clase y el juego limpio. El mítico trofeo de la revista 'France Football' este año 2026 está muy disputado y los diversos candidatos se están postulando. Ya sean ellos mismos o sus propios compañeros.

El Balón de Oro es el trofeo que más veces lo ha ganado Leo Messi, aunque Cristiano Ronaldo también ha ganado muchos. Hoy en día, esa hegemonía ha terminado y será una de las ediciones más igualadas hasta el momento.

La pasada edición se la llevó Rodri, que competía con Vinícius por el galardón. Finalmente, el brasileño no lo terminó ganando, a pesar de hacer un buen año. Esta vez, con el Mundial celebrado en verano, los criterios serán diferentes y ganará mucho peso la Copa del Mundo.

¿Quién merece el galardón?

Por parte del FC Barcelona, sobresalen dos nombres: Lamine Yamal y el propio. Lamine fue contundente en una entrevista concedida al programa 'Universo Valdano' de Movistar en la que afirmó que "Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que este año me lo merecería yo". Una sentencia contundente del de Rocafonda, valorando sus grandes prestaciones individuales, acompañadas de trofeos colectivos como la Liga y, de manera muy especial, el Mundial del 2026.

"Si hablamos de actuaciones individuales, seguramente el año de Harry Kane ha sido una salvajada", opinaba Harry Kane. Kiko Narváez, por su parte, seguía en la misma línea. "Lo que no entiendo es el concepto de darle un título individual a un jugador solo porque ha ganado algo. ¿Por qué no puede ser el mejor jugador del mundo un chico que no haya ganado nada en todo el año? Y no lo digo por Mbappé, ¿Eh?", comentaba.

El Balón de Oro / Archivo

"Ha jugado, ha currado, ha jugado de segunda punta, ha elaborado, ha tenido absolutamente todo... El jugador que más me ha gustado a mí esta temporada", decía el exjugador del Atlético de Madrid.

Kiko Narváez ha terminado admitiendo que hace tiempo perdió la confianza en el Balón de Oro. El exfutbolista considera que algunas decisiones tomadas a lo largo de los años han influido en su opinión sobre un premio que, a su juicio, no siempre ha reconocido a los jugadores que realmente lo merecían.

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Entre los ejemplos que menciona aparecen futbolistas de enorme trayectoria como Robert Lewandowski, Xavi Hernández, Raúl González o Antoine Griezmann, quienes nunca llegaron a conquistar este reconocimiento. Por todo ello, Kiko se muestra actualmente bastante escéptico con el galardón y asegura que ya no cree en el Balón de Oro como antes.