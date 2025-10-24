Álvaro Benito avisa al Barça para el domingo: "Es algo que debería aprovechar el Real Madrid"

FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras este domingo a las 16:15 en el Santiago Bernabéu. Un partido que será retransmitido a nivel Mundial. El Clásico llega fuerte, ambos equipos se juegan el liderato en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

El conjunto de Xabi Alonso es líder en la tabla, con 24 puntos, a dos del Barça, que se coloca segundo con 22 puntos. Pero una cosa que tienen en común, es que no llegan en su momento más óptimo, no a nivel de resultados, sino de sensaciones. El Real Madrid venció por 1-0 a la Juventus, pero no acaba de plasmar las ideas que tiene Xabi Alonso en la cabeza dentro del césped. El Barça, lo hizo por 6-1 ante el Olympiakos, pero con la certeza de que el resultado (abundante) no reflejó las sensaciones del juego.

El análisis de Álvaro Benito

El analista de Movistar+ analizó la situación y adviertió sobre los riesgos del Barça. “El Real Madrid quiere mandar y es lo que está intentando conseguir Xabi Alonso. Que el equipo viva en el campo del rival, que la presión tras pérdida sea equitativa, que haya agilidad en la construcción y que estén muy bien distribuidos los espacios en esa circulación de pelota para construir los ataques. Al equipo le está faltando esa agilidad”, explicó en declaraciones al Diario AS.

El Real Madrid ha mostrado fortalezas, especialmente en la amplitud con los jugadores de banda como Vinicius o Mbappé. “Se está encontrando a los jugadores de fuera en diversas situaciones. A Mbappé se le está encontrando más que el año pasado en la profundidad, pero quitando al francés, pocos jugadores tienen la tendencia de buscar la profundidad y es algo que, en contextos de rivales más cerrados, le está costando un poco más al Real Madrid”, apuntó el analista.

Álvaro también subraya que dominar al Barça durante los 90 minutos es prácticamente imposible. “Habrá alternancia en este dominio. Habrá mucho dominio. En mi opinión, demasiado. Los rivales se plantan cuatro veces delante del portero, y es algo que debería aprovechar el Real Madrid. Si en esos primeros pases logra estar preciso y salir de la primera presión del Barça, que este año no está siendo tan asfixiante, lo tendrá complicado para frenar a Vinicius y Mbappé”, comenta.

Un partido de ida y vuelta

En cuanto a la capacidad ofensiva azulgrana, Benito advierte que “si el Barça tiene el día, construye muy bien, con mucho talento y agresivo. Este año está siendo un poco menos y por eso está sufriendo defensivamente, siendo algo más vulnerable”, afirma.

El partido se perfila como un choque de ida y vuelta, con transiciones rápidas y alternativas constantes. “Me imagino un partido con mucha transición, con mucha ida y vuelta, porque los dos equipos quieren defender hacia adelante”, concluye el analista, anticipando un clásico vibrante y de constante ritmo.

Con ambos conjuntos en la lucha directa por el liderato y la rivalidad histórica sobre el césped, el Clásico promete emociones fuertes y pequeños detalles que podrían decantar el encuentro de un lado u otro.