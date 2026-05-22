Entrevista SPORT
Entrevista | Allan Nyom Jugador del Getafe CF
Allan Nyom: "Hace dos años no tenía equipo, ahora cada entrenamiento es un regalo para mí"
El jugador del Getafe CF analiza en SPORT la temporada del conjunto azulón, cómo fue verse sin equipo durante meses y lo que supondría poner el broche de oro a este curso con un billete europeo
Allan Roméo Nyom (Neuilly-sur-Seine, Francia,1988) es un futbolista icónico del fútbol español. Su humildad, perseverancia, trabajo y sacrificio, le han otorgado 16 años de su carrera al máximo nivel; pasando por Granada, Watford, West Bromwich, Leganés y Getafe. Hoy, atiende a SPORT desde las gradas del Coliseum, estadio que poco a poco avanza su remodelación —prevista para finalizar en 2027— y próximamente tendrá un aforo cercano a los 20.000 espectadores. Aparentemente, un tipo rudo y portentoso cuando le ves por la televisión compitiendo, pero una vez termina el partido, se transforma en una persona simpática, agradable y chistosa. Tanto es así, que es de los más queridos dentro del vestuario. Como bien diría el propio Nyom, "ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos". Simplemente en el campo es una persona y fuera de él otra.
En 2024, después de lograr un ascenso con el CD Leganés, estuvo varios meses sin equipo, pero una llamada del conjunto azulón hizo que regresara para vivir una segunda etapa aleccionadora; agradeciendo cada minuto que juega y aprendiendo a asumir otro rol del que se nutra al equipo. Ahora, a sus 38 años, es uno de los soldados más fieles de Bordalás y, tras una temporada brillante de este equipo, llegan a la última jornada liguera dependiendo de sí mismos para lograr una hazaña histórica en los libros del club: conseguir que Getafe viaje por Europa el siguiente curso. Algo que pone melancólico a Nyom cuando recuerda la última vez que lo hizo con esta elástica.
Pregunta: ¿Cómo está viviendo el equipo esta última semana de Liga con un objetivo tan bonito por delante?
Respuesta: Bueno, pues estamos bien. Estar donde estamos por cómo había empezado la temporada, la verdad es que es un éxito. Estamos súper contentos, ilusionados obviamente, y pase lo que pase el sábado, la temporada habrá sido espectacular.
P: La gente te asocia con un jugador duro, pero luego veo vídeos tuyos y te conozco aquí en persona y pienso lo contrario, ¿Con qué faceta hay que quedarse de Nyom?
R: Bueno, lo que pasa en el campo, siempre digo, se queda en el campo. Al final cada uno busca ganar y lo da todo para ganar. Lo que resta es lo que hay fuera del campo y eso es lo más importante.
P: Hubo un tiempo (verano 2024) que, tras ascender con el Leganés, estuviste sin equipo. ¿Qué pasó ahí? ¿No encontraste alguna oferta que te convenciera del todo? ¿Por qué te incorporaste tan tarde a un equipo?
R: No hubo ninguna oferta que me gustara, con todo el respeto de las ofertas que tuve, pero ninguna oferta me consiguió convencer. Entonces al final preferí esperar y, por suerte, el Getafe me llamó y de hecho le estoy muy agradecido.
P: ¿Te llamó Bordalás o el Getafe?
R: Me llamó Javi (Javier Vidal), el preparador físico, y cuando Javi me llama es como si el míster me hubiera llamado, así que eternamente agradecido por lo que han hecho por mí.
P: "Más allá de clasificarnos para Europa, nos hemos ganado la oportunidad de no tener que mirar la clasificación". Ese ha sido el mensaje del míster públicamente las últimas semanas.
R: Pues yo estoy de acuerdo con el míster. Al final, como te he dicho antes, estar donde estamos es increíble. Tenemos que disfrutarlo. La temporada tuvo altos y bajos, como creo que todos los equipos. Ahora lo bueno es que tenemos una oportunidad el sábado que es increíble: que si ganamos nos clasificamos para Europa sin tener que mirar atrás, sin tener que mirar los otros partidos.
Hay que disfrutarlo e ir a por todas.
P: ¿Dónde reside la clave del éxito en esta plantilla?
R: Yo siempre digo que la clave es el cuerpo técnico. La verdad es que nos dan muchas herramientas para competir bien, nos motivan todos los días, trabajamos muy fuerte, somos muy humildes y vamos todos a una. Creo que esa es la clave de por qué estamos donde estamos.
P: Quiero que recuerdes bien la última vez que lo hicisteis, ¿Cómo fue competir en un contexto europeo con un equipo tan humilde como el Getafe?
R: Pues súper bonito. Es súper bonito porque juegas contra equipos históricos, en estadios increíbles, equipos muchas veces con presupuestos mayores, y nosotros no tenemos nada que perder. Como te he dicho antes, somos un equipo humilde, que trabaja mucho y no tenemos miedo a nadie.
Respetamos a todo el mundo, pero no tenemos miedo a nadie.
P: ¿La plantilla actual estaría capacitada para poder competir en ese contexto?
R: Obviamente, obviamente. Estamos muy capacitados, hay muy buenos jugadores y sí veo jugadores que tienen ganas de demostrar cosas y que tienen hambre. Y eso también es una de las claves.
P: Los refuerzos invernales cayeron de pie en Getafe, ¿Por qué motivo se integraron tan rápido?
R: La verdad es que se veía que tenían mucha hambre. Gente, como te he dicho antes, humilde, que vino a trabajar y a demostrar que eran buenos jugadores. Y se ha visto desde el minuto uno que son buenos jugadores y que nos han ayudado mucho. El grupo, la verdad, es que muy bien ayudando. Se adaptaron muy bien, así que todo fue increíble.
P: En el banquillo tenéis un auténtico líder, ¿Qué le pide Bordalás a sus jugadores para poder jugar con él?
R: Humildad, trabajo, ganas de superarse, ganas de aprender… y yo creo que es lo mínimo que tienes que tener para conseguir algo bonito con el míster.
P: Por números, te encuentras en tu temporada con menos minutos acumulados, ¿Cómo te preparas para estar en un segundo plano y tener que rendir bien cuando te toca?
R: Yo estoy muy contento de los minutos que he jugado, de estar con este grupo, porque al final estar en Primera División es algo increíble, sobre todo de donde venía yo. Es verdad que no he jugado muchos partidos, pero estoy súper contento con cada minuto que he jugado, de cada momento que he pasado en el banquillo, de cada entrenamiento... y con eso me quedo.
Recuerdo que hace dos años no tenía equipo. Ahora para mí, incluso el entrenamiento es un regalo.
P: Acabas contrato este verano, ¿El club se ha puesto en contacto contigo o podría ser tu último partido con esta camiseta?
R: La verdad es que todavía no estoy pensando en el año que viene. Estoy pensando en el sábado, que queremos ganarlo para luego poder clasificarnos a Europa. Y más allá del sábado veremos qué pasa después.
RESPECTO ALGUNO DE SUS COMPAÑEROS
P: Borja Mayoral ha reaparecido tras un calvario de lesiones estos dos últimos años, ¿Está preparado para volver a daros goles?
R: Borja es un jugador muy importante. Es un jugador que tiene una calidad increíble, tiene mucho gol y eso lo tienen pocos jugadores en general en el mundo del fútbol. Y claro, se echa de menos a un jugador como Borja. Pero por suerte ya ha vuelto, ya está bien y estoy seguro de que nos va a ayudar.
P: ¿Cómo es convivir y poder tener en el equipo a un jugador como Luis Milla?
R: Luis Milla es increíble, de verdad. Dentro del campo, fuera del campo… es un jugador que vive mucho el fútbol, es un profesional y me alegro por él de que las cosas le estén saliendo bien.
P: ¿En su mente cabía la posibilidad de estar presente en el Mundial?
R: Eso yo no tengo que contestarlo porque no lo sé (risas). De la selección no he hablado mucho con él. Pero yo creo que se merecía tener una convocatoria este año por todo lo que ha hecho y por cómo está rindiendo, lo está haciendo muy bien. También es verdad que en la selección española hay jugadores increíblemente buenos.
Para mí, por lo menos se merecía una convocatoria con la selección española
P: Para ti, Djené —también acaba contrato—, es casi un hermano, ¿Cómo podría afectar su baja al vestuario?
R: No sé lo que va a pasar con Djené, pero lo que sé es que es un jugador muy importante. Un jugador que siempre rinde y siempre compite muy bien. En el vestuario todo el mundo habla muy bien de él, es un gran capitán.
Ojalá para el club Djené pueda quedarse aquí muchos años
P: Sin conocer lo que sucederá el sábado ante Osasuna, ¿Qué nota le pone Nyom a la temporada del Getafe?
R: Si nos clasificamos para Europa, un 10. Y si no nos clasificamos, un 9 o un 9,5. Porque lo que hemos hecho para mí es increíble.
P: Ojalá lo consigáis y el año que viene os veamos en Europa contigo aquí.
R: Muchas gracias.
