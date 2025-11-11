Alfredo Relaño, periodista deportivo de 74 años, revela su podio del Balón de Oro histórico: "Cristiano no tiene ese virtuosismo"

El fútbol tiene más de 160 años de historia, desde que la Football Association inglesa estableciera las normas en 1863, y en sus registros hay miles y miles de jugadores en todas partes del mundo. Su popularización llegó a finales del siglo XIX, aunque las primeras superestrellas internacionales no surgieron hasta los años 50, cuando las guerras dejaron paso al periodo de paz en el que las sociedades y la economía occidentales crecieron notablemente.

Ahora, el experimentado periodista deportivo, Alfredo Relaño, ha revelado qué futbolistas ocuparían su podio personal en el 'Balón de Oro histórico' y ha sorprendido a algunos aficionados más jóvenes que no han tenido la oportunidad de ver a las grandes figuras del pasado.

"Para mí, los dos primeros siguen siendo Di Stéfano y Pelé", puntualiza en primera instancia en una charla con el portal Feeberse. Sin embargo, diferencia a qué jugador elegiría en función del contexto: "Para un partido cogería a Pelé y para un campeonato, a Di Stéfano", añade.

Alfredo Di Stéfano y Pelé en una foto de su primer enfrentamiento en 1959. / ·

Tras la seguridad con la que selecciona a los dos mejores, "en el tercero tendría más dudas", aunque sigue apostando por los jugadores de antes, y no se esconde: "Quizá pondría a Maradona. También hay una cuestión afectiva", indica, ya que para el especialista el argentino ha sido el jugador con más talento de toda la historia, "era el que más tenía a Dios dentro de todos".

Diego Armando Maradona en su etapa en el FC Barcelona. / FC Barcelona

El primero del fútbol moderno en aparecer en su ránking, ya fuera del top 3, es Leo Messi, en la cuarta posición, aunque reconoce que se lo pone difícil: "Lo que pasa es que Messi tiene la escalera de color, ha ganado todo lo que se puede ganar", comenta. El actual jugador de Inter Miami es el futbolista más laureado de siempre con 46 títulos, y contando.

Siempre que sale Messi y no Cristiano Ronaldo, la pregunta es clara, ¿dónde está el portugués en el top histórico del fútbol internacional? Para Relaño, está fuera de los cinco primeros: "El sexto es Cristiano y el quinto, Cruyff", sitúa a la leyenda de Barça y Ajax.

Johan Cruyff es el referente del actual estilo del Barça. / ·

Sin embargo, si el neerlandés no está más arriba es porqué "a los 27 años ya se desentendió" y pasó a estar más pendiente de temas extradeportivos que de su desempeño en el césped: "Desde su segundo año en el Barça se dedicó a hacer un poco el gandul", comenta, aunque "fue un jugador espléndido y marcó una revolución en su época".

En cambio, CR7 "no tiene el virtuosismo que le aproxime a estos". De Cristiano siempre se ha destacado una ética de trabajo enfermiza que le permite seguir metiendo goles cerca de los 41 años en Arabia Saudí, mientras que de Messi muchas veces se ha hablado de una habilidad innata para jugar a fútbol, una característica que comparte con el resto de leyendas y que Relaño no ve en 'el Bicho'.