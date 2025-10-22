Alexia Putellas ya trabaja con el grupo de cara al doble duelo contra Suecia

La centrocampista Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, trabajó este miércoles sobre el césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas junto al resto de jugadoras de la selección española para preparar el doble compromiso de semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia tras superar unas molestias físicas que le habían impedido sumarse en condiciones a la primera concentración de Sonia Bermúdez.

La catalana sorprendió a los más de mil aficionados presentes en el entrenamiento a puerta abierta del pasado lunes al retirarse del campo sin entrenar.

Alexia Putellas marcó el tercer gol del Barça en Roma para convertirse en la máxima goleadora española de la historia de la Champions / Alfredo Falcone/LaPresse

La nacida en Mollet del Vallés, que hasta el momento no había podido participar en las dos sesiones previas a esta desde el inicio de la concentración, se integró así en una jornada de trabajo a puerta cerrada en la que las jugadoras realizaron ejercicios tanto físicos, como técnicos y tácticos a las órdenes de la nueva seleccionadora

Preparación para las semifinales ante Suecia

Este será el penúltimo entrenamiento en la localidad madrileña del combinado nacional, que volverá a la actividad sobre el mismo escenario el jueves por la mañana antes de viajar por la tarde hasta Málaga, donde disputará la ida de las semifinales de la UEFA Women's Nations League.

España, defensora del primer título de la Liga de Naciones femenina de la historia, recibirá el viernes a Suecia en el estadio La Rosaleda de Málaga, en el primer encuentro que disputa desde la trágica derrota frente a Inglaterra en final de la Eurocopa de Suiza, y visitará a la selección nórdica el martes en el Ullevi de Gotemburgo.

En caso de lograr la clasificación a la tan ansiada final, la Selección de España Femenina se mediría ante Alemania o ante Francia a doble partido, entre el próximo 28 de noviembre y el 2 de diciembre, en la competición que podría significar el primer título de esta nueva etapa con Sonia Bermúdez como seleccionadora de España y un título más para esta legendaria camada de jugadoras que ya suma logros como un Mundial, una Nations League y un subcampeonato de Eurocopa.