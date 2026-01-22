Alexander Nouri: De entrenar en la Bundesliga a dirigir dos McDonald's

Hay entrenadores que cuando cierran su etapa en los banquillos, deciden seguir vinculados al fútbol como analistas, comentaristas o embajadores de clubes... y luego está el caso de Alexander Nouri, que pasó de dirigir equipos a ser gerente de dos McDonald’s.

Nouri siempre ha estado ligado a Alemania. Nació en Buxtehude en 1979 y se formó en las categorías inferiores del Werder Bremen. Tuvo una carrera discreta como futbolista, sin llegar nunca a asentarse en la Bundesliga. Pasó por clubes como el KFC Uerdingen 05, VfL Osnabrück, Holstein Kiel y VfB Oldenburg antes de colgar las botas en 2011, con 31 años.

Su etapa en los banquillos fue más prolífica, aunque siempre se caracterizó por su trabajo en la formación de jugadores y la gestión de plantillas modestas. Empezó en 2013 entrenando al club donde se retiró, el Oldenburg, y más tarde pasó por el filial del Werder Bremen antes de dar el salto al primer equipo en la Bundesliga. Primero como interino y luego como entrenador principal, vivió en la temporada 2016/17 el punto álgido de su carrera. Después tuvo breves etapas en el Ingolstadt 04 y el Hertha Berlín, hasta poner fin a su trayectoria futbolística con el Kavala griego.

Un giro radical

Ahora, a sus 46 años, ha asumido la gerencia de dos restaurantes McDonald’s en Renania del Norte‑Westfalia, protagonizando uno de los giros más sorprendentes que se recuerdan en un exfutbolista y entrenador profesional. Su paso al mundo empresarial fue una decisión meditada. Tras formarse dentro de la cadena, Nouri decidió emprender como franquiciado, implicándose personalmente en el día a día, desde la cocina hasta la gestión de horarios.

Su objetivo era dominar el negocio desde la base y trasladar su experiencia en liderazgo deportivo al ámbito de la hostelería. Para el exentrenador, la clave de ambos mundos es la misma: "ambos se basan en unir a las personas", una declaración que demuestra cómo las aptitudes adquiridas en el fútbol pueden transformarse en herramientas de éxito empresarial.