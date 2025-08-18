Álex Sala, Carlos Isaac y Fomeyem, entre los mejores en el partido frente al Sporting de Gijón
El Córdoba CF de Iván Ania también tuvo algunos suspensos entre los jugadores utilizados en el estreno liguero
Ignacio Luque
CARLOS MARÍN (5)
Mal con el pie
Dos buenas intervenciones, que evitaron males mayores, pero mal con el pie.
CARLOS ISAAC (6)
Consistente
Algún despiste a sus espaldas, pero muy consistente todo el encuentro, arriba y abajo.
FOMEYEM (5)
Duda
Buen debut en líneas generales, aunque deja la duda de su salida a banda en el primer gol.
RUBÉN ALVES (4)
Justito
En ocasiones deja sensación de ir sobrado, pero todo lo contrario. En Gijón anduvo justito.
VILARRASA (5)
Raspado
Detalles de ser el lateral que es, pero también muestras de que aún le falta para su punto óptimo.
ISMA RUIZ (5)
Tapado
Debió tener algo más protagonismo, aunque tiene su lógica siendo una primera jornada.
PEDRO ORTIZ (4)
A menos
Comenzó teniendo balón y protagonismo pero fue diluyéndose paulatinamente.
ÁLEX SALA (6)
Lástima
Como Pedro Ortiz, pero el catalán demostró el nivel que tiene, un punto por encima del resto.
JACOBO (4)
Ni el gol
Demasiado intermitente. Se le necesitó más. No le salva ni el gol, en el que Yáñez hizo mucho.
CARRACEDO (5)
Tontería
Una tontería le pudo dejar fuera en la recta final. Le faltó mayor continuidad y le sobró regate.
SERGI GUARDIOLA (5)
Calidad
Demostró la calidad que atesora y apoyó al mediocampo. Tuvo cerca el gol. Buenas sensaciones.
ÁLEX M. (4) Blando.
KEVIN M. (4) No fue revulsivo.
OBOLSKII (-) Poco tiempo.
ALBARRÁN (-) Otro palo.
ALCEDO (-) Poco tiempo.
