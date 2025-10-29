Álex Clavero, el 'Francotirarock': "Bromear sobre fútbol da pereza porque la gente se lo toma muy a pecho: antes los chistes pasaban por el bar y ahora por el VAR"

RockFM presume de ser la única emisora musical “en la que Pitbull sigue siendo un perro”. También podría presumir de tener cada mañana a uno de los mejores monologuistas de España: Alex Clavero, alias el ‘Francotirarock’, es capaz de condensar en menos de cinco minutos todas las risas de la jornada. Lo hace con sus monólogos diarios (ya son más de 1.500), que en los últimos ocho años han tocado todos los temas posibles. También, por supuesto, el deporte, aunque ya se sabe que en este país el fútbol es casi una cuestión de estado.

Clavero (Casasola de Arión, Valladolid, 1981) acaba de publicar libro. Se titula ‘Álex Clavero: un cómico que madruga y trasnocha’, editado por Oberon. Es un viaje desde sus inicios en un internado de Valladolid, donde se forjó como contador de historias divertidas, a convertirse en una estrella de la radio que además, gira por toda España con sus monólogos, en solitario o en compañía. Es la historia de un chico de un pueblo de Valladolid que iba a ser educador social y que se ha convertido en uno de los grandes suministradores de risas de España, que no es poca cosa.

Es curioso que tu historia arranque en un internado.

Realmente suena un poco extraño, ¿verdad? Es algo que dicho así parece un poco loco, como si me tuvieran que internar porque me portaba mal o algo así, pero nada más lejos de la realidad; de hecho me portaba bastante bien. Pero en aquel momento, casi todos los chicos de pueblo estudiábamos en un internado. Y ahí surgió la historia de contar lo de aquellos baños que había antes, que eran simplemente un agujero en el suelo y dos huellas para apoyar los pies: escribí una historia sobre esos baños, resultó que era graciosa, y luego en los botellones y en las fiestas de pisos de estudiantes, tiempo después, me pedían que la contase. Yo no tenía ni idea de que de ahí podía salir un monólogo, como así fue: lo hice en un concurso de monólogos, me fue bien, repetí… y hasta hoy.

Pero no dejaste los estudios: primero Trabajo Social y luego Sociología.

Es que yo empecé en la comedia por dinero: yo quería tener dinero para seguir estudiando, porque no quería pedirle más a mis padres. Y para estar cerca de mi pareja, la que hoy es mi mujer. Yo quería ese dinero para costearme las cosas, esos 30 euros a la semana que me podían pagar en algún bar para mí era mucho dinero, para seguir viviendo en Valladolid o Salamanca, donde estudié. Luego, años después, mi maestro Juan Herrera me diría que yo ya llevaba el bicho del humor y que tenía dentro ese veneno. Tenía razón.

El libro de Alex Clavero / Oberon

Imagino que muchas veces habrás pensado en qué hubiera sido de ti si no te dedicases al humor.

Supongo que sería educador o monitor de tiempo libre… Alguno de esos trabajos en los que fui muy feliz, pero en los que casi no ganaba para mantenerme. Aun así, volvería a ello.

Eso, y tu faceta de humorista, quiere decir que te gusta la gente.

Es la base: recuerdo que cuando estaba en el instituto, la orientadora me preguntó a qué quería dedicarme. Yo no lo tenía muy claro, pero le dije que me gustaría algo relacionado con la gente, con la educación social.

En el libro desvelas otro detalle curioso, si me permites. En un test de inteligencia, los resultados fueron elocuentes: eres una persona con altas capacidades.

Yo creo que me engañaron, que eso se lo dicen a todo el mundo. ¡No te van a decir que eres tonto! Pero sí, me hicieron el estudio, y salió lo de las altas capacidades en varias áreas. También es verdad que lo dividen en tantas áreas que en alguna tienes que destacar, ¿no? Y fui yo el que le dije a la persona que me dio el resultado: '¿Cómo quieres que me lo tome si tengo 42 años y no había tenido la más mínima sospecha de que fuera medio listo?' Ahora mi familia me respeta un poco más porque soy un 'niño especial'.

Futbolero como eres, a veces dejas caer tu pasión por el Valladolid en tus monólogos.

Voy a ser honesto, porque yo no tengo doblez: también soy merengue, pero es cierto que al Pucela lo llevo muy dentro. Es como mi familia y siempre que puedo saco la cara por el club y por el equipo. Entiendo que el Madrid nunca me va a necesitar, pero el Valladolid quizá sí, y si le puedo echar una mano, mucho mejor, porque lo llevo dentro.

Últimamente, un equipo ascensor, entre Primera y Segunda.

Me pasa una cosa un poco extraña con el Pucela, y es que estamos tan a gusto en Segunda… cuando estamos en Primera me jode que bajemos, y luego nos veo en Segunda y pienso, ‘si somos de los mejores’.

Hablando de fútbol: en el libro cuentas una anécdota divertida con Iker Casillas. ¿Es real o está un poco hinchada?

Real, real. Yo soy muy dado a meter la pata, para eso soy muy torpe. Pero como es fácil ver que no tengo maldad, eso me salva. A veces no soy rápido pensando, pero soy rápido haciendo chistes. Y también soy demasiado sincero. Y claro, luego pasa lo que pasa. Eso de Casillas, él no se acordará, pero hace muchos años yo actuaba en un restaurante llamado El Acebo: el dueño viene y me dice que Casillas estaba cenando allí. Era más o menos en 2008, cuando le ganamos los penaltis a Italia. Y luego viene Casillas y me da la enhorabuena por la actuación, y yo digo, ¡coño, será al revés, tendré que darte la enhorabuena yo a ti! Tiempo después yo coincido con él en un pasillo después de una actuación de Dani Rovira, y un niño le dice a Casillas que juega al fútbol, pero que no tienen portero. Se hizo el silencio y ahí metí yo mi pata para decir: 'Pues pregúntale a Iker que el año que viene lo mismo lo tiene libre'.

¿El humor sobre fútbol es tan delicado como el humor sobre política?

A mí me encanta hablar de fútbol, pero es cierto que el humor sobre fútbol es delicado. Por desgracia, yo no lo hago muy a menudo: por eso y porque el Pirata [Juan Pablo Ordúñez, el director del programa ‘El Pirata y su banda’, donde Clavero hace su monólogo diario] no sabe si al fútbol juegan once o quince; no le interesa para nada. Pero sí, por desgracia hay mucha crispación en el país, y con el tema del fútbol, también. Bromear sobre fútbol da pereza porque la gente se lo toma muy a pecho. Antes los chistes pasaban por el bar y ahora por el VAR.

Los ofendidos están a la orden del día.

Es que en realidad yo tendría que poder hacer chistes sobre el Barça, el Madrid, el Atleti… pero claro, luego hay unas reacciones en redes sociales que alucinas. Recuerdo que cuando Vinicius empezó a jugar en el Madrid no sabía tirar a puerta: y ese chiste había que hacerlo. ¡No te imaginas la de comentarios que me llegaron! Luego estuve en Bilbao, y me regalaron una camiseta del Athletic, y me la puse en el programa: también me cayó una buena. Lo curioso es que poco después estuve en el Reale Arena de Donosti, me regalaron una camiseta de la Real Sociedad, me la puse… ¡y lo mismo! Afortunadamente, el público del ‘Francotirarock’ es muy maduro y está a la altura, pero es cierto que la política y el fútbol son temas muy delicados.

No debería ser así.

No, porque además el fútbol es de la gente, del pueblo. Es algo diseñado para que disfrutemos todos.

En las redes es fácil contagiarse de esa crispación.

Por eso yo no las miro mucho. Recuerdo un partido de Copa que el Madrid jugó contra Unionistas en Salamanca, una ciudad a la que le tengo mucho cariño. Hice un monólogo sobre todo eso; que si las gradas supletorias, que si Vinicius… miré cuatro mensajes en redes y me asusté. Poco después hice un chiste: dije que en la gala de los Goya había menos público que en el campo del Getafe… y recibí mensajes bastante amenazantes, por decirlo de alguna manera. Era algo de no creer. Respecto al Getafe, tiempo después he hecho comentarios a favor del equipo porque me cae bien y tampoco espero que se me enfade la gente del Rayo. Pero todo esto de los enfados y las ofensas es algo propio de las redes; la vida real no tiene nada que ver. Si mirase mucho las redes, no podría hablar de nada. Me tendría que borrar de humorista. Y eso que yo nunca pretendo hacer daño a nadie, pero tampoco me suelo cortar; es que hay chistes que hay que hacer sí o sí; me da igual si eres del Barça o del Madrid, ¡no te tienes que cabrear por un chiste!

El Garito es el nuevo programa de Clavero en RockFM / RockFM

Y eso que sus dos presidentes, Florentino y Laporta, dan para hacer al menos un par de monólogos, ¿no?

Darían mucho juego, sí. Pero todo depende de lo que hagan, si lo que hacen o dicen es vox populi o no. Si por ejemplo Sergio Ramos se mete a cantante, eso da para un monólogo claramente. Luego me dirán, es que eres un culé, y tal… también es cierto que cada vez tenemos menos personajes. Antes estaban Mendoza, Gaspart, Jesús Gil, los que salían en ‘Crónicas marcianas’, etc. Ahora todo el mundo es mucho más prudente. Y nadie quiere que hagas un chiste sobre su gremio.

Siempre te quedará Froilán…

Soy muy de Froilán… el chaval debe de estar hasta las narices de mí, pero le tengo mucho cariño como personaje sobre el que escribir. Espero que la gente lo entienda, es que es muy complicado hacer un monólogo todos los días. Como no tengas a algún personaje que te inspire, es complicado.

Ahí es donde entra la disciplina. ¿Es cuestión de inspiración o de trabajo?

Hay mucha disciplina. Básicamente es disciplina. Yo salgo de la radio, me tomo un café y me voy a casa a escribir mínimo dos o tres horas. Si ha pasado algo jugoso, si Froilán la lía o Sergio Ramos saca disco, o aparece Laporta en un jacuzzi con un caballo, en 30 minutos tengo listo el monólogo. Si no pasa nada, es más complicado: hacer un chiste sobre el otoño ya te digo yo que no es lo mismo… ¡ya llevo diez años haciendo chistes sobre Halloween!

Clavero, el 'Francotirarock' de RockFM / RockFM

En el libro cuentas que uno de los personajes que te inspiró fue Chandler Bing, el de ‘Friends’

Y eso que empecé bastante tarde a ver ‘Friends’. Pero ese humor costumbrista, en el que parece que nunca pasa nada, me gustaba. Soy muy básico en eso: me gusta mi familia, mi gente, mi pueblo. Y creo que de ahí se pueden sacar situaciones divertidas. En ese grupo de amigos de la serie no pasaban cosas extraordinarias, pero había situaciones divertidas. Con mis amigos, cada uno nos identificábamos con un personaje: a mí me gustaba Chandler porque era el graciosete tímido.

Otro capítulo del libro, el más emotivo, es el que evoca a tu padre, Vicente.

Ojalá tenga yo el mérito como padre que tuvo él: toda su vida trabajando como un burro para darnos una educación, una universidad, y luego uno de sus hijos le dice que quiere ganarse la vida haciendo chistes. Yo, en su lugar, no hubiera tenido la altura moral para entenderlo. Fue una lección. Y luego siempre era el primero que estaba ahí: me pedía tarjetas para repartir; yo le decía, ¡pero a quién se las das, si no sales del pueblo!