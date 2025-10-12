Álex Baena: “El psicólogo me salvó de dejar el fútbol”

Álex Baena, a sus 24 años, atraviesa un buen momento en su carrera. Pese a que todavía no se ha establecido como titular bajo las órdenes del 'Cholo' Simeone, en su nueva aventura por el Atlético de Madrid, el futbolista cordobés ha dado un salto en su carrera durante el último año. Logró la Eurocopa en 2024, fue el fichaje estrella del Atlético de Madrid y ya es un hombre fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente.

El centrocampista, sin embargo, ha tenido un inicio desafortunado como rojiblanco. Sufrió una lesión muscular en su estreno contra el Espanyol y, cuando empezaba a tocar balón, padeció una apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano de urgencia. El ex del Villarreal está ya a pleno rendimiento, aunque, de momento, Simeone ha preferido dosificarle. El técnico argentino ha encontrado un once tipo y el de Roquetas deberá esperar su turno.

Sin embargo, aunque hoy vuelve a sonreír, no todo lo que reluce es oro. Detrás del éxito se esconde una historia de sacrificio, dudas y un viaje interior que estuvo a punto de apartarlo del fútbol.

“Después de perder la final con la sub-21 y con mi primera convocatoria en la absoluta, fue un momento personal malo, incluso con pensamientos de dejarlo todo. Pero el psicólogo me ayudó a salir de esos pensamientos”, confiesa Baena en una entrevista con EFE.

Una infancia de sacrificio

El jugador almeriense recuerda que su carrera comenzó con un sacrificio enorme: dejar su casa en Roquetas de Mar con apenas 11 años para unirse a la cantera del Villarreal. “He tenido muchos momentos de querer dejarlo todo, de querer estar en casa con los amigos y la familia. Mi madre fue quien me empujó a seguir soñando”, reconoce.

De aquel grupo de niños que iniciaron la aventura en Villarreal, apenas “dos o tres” lograron llegar al fútbol profesional. “Es muy difícil, uno de cada mil lo consigue. Por eso hay que estudiar y tener algo secundario”, advierte.

"La gente no sabe lo duro que es el fútbol"

El ahora jugador del Atlético no esconde el papel fundamental que la psicología ha tenido en su desarrollo. “Empecé con el psicólogo cuando subí al primer equipo. Al principio pensaba que no lo necesitaba, pero se ha convertido en una pieza fundamental. Ahora hablo con él incluso estando feliz. Solo hablar me hace sentir mejor”, explica.

En una época donde el fútbol se abre poco a poco a hablar de emociones, Baena destaca la importancia de dar visibilidad a los problemas mentales. “La gente piensa que lo tenemos todo, pero no saben lo duro que es el fútbol. No puedes ver a tu familia, ni hacer lo que hacen tus amigos. Somos privilegiados, sí, pero con una parte dura que solo los que están cerca entienden”, afirma.

También valora el papel de su compañero Álvaro Morata, que hizo pública su lucha contra la ansiedad: “Lo de Álvaro fue muy importante. Demostró que todos podemos tener problemas y que pedir ayuda no es un signo de debilidad”.

Un entorno sólido y sincero

El futbolista insiste en la importancia de su entorno personal. “Tengo los mismos amigos y el mismo psicólogo desde el principio. Son los que me dicen lo que no me gusta escuchar, y eso es lo que me hace mejorar”, asegura.

Ahora, bajo las órdenes de Diego Simeone, Baena se prepara para una nueva etapa. Defiende con firmeza al seleccionador Luis de la Fuente, tras las críticas por la lesión de Lamine Yamal: “Aquí se cuida al jugador al máximo. Se da demasiado bombo porque es del Barça. Si fuera de otro club, no se hablaría tanto”, dice Baena a EFE.

También lamenta la falta de cultura de selección en España: “Parece que solo existen el Barça y el Madrid. En otros países todos van a una, aquí solo nos unimos en los grandes torneos. Debería ser así siempre”, se quejaba.