Alejandro Marqués, la vía portuguesa para la delantera del Deportivo

El Deportivo rastrea en profundidad el mercado de delanteros para acompañar a Zakaria Eddahchouri con dos arietes más y en su lista de pretendidos se encuentra Alejandro Marqués, futbolista ofensivo de 25 años que pertenece el Estoril, de la primera división lusa, con el que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio de 2026. Su nombre se suma al de otros candidatos, preferentemente en el fútbol español, como Izeta (Athletic), Arana (Racing), Miguel de la Fuente (Leganés), Karrikaburu (Real Sociedad) o Carlos Marín (Atlético), todos con buen rendimiento en la división de plata en los últimos años.

Marqués es un futbolista que agrada, especialmente, a Antonio Hidalgo, gran conocedor del fútbol catalán y de la cantera del Barcelona, en particular. Se formó como futbolista en La Masía, en la generación de Xavi Hernández, y hace unos años pudo regresar a entrenar en la estructura culé. Cuando Marqués daba sus últimos pasos en el club blaugrana antes de irse a la Juventus, el técnico de Canovelles era jefe técnico en el Sabadell. Conoce perfectamente las cualidades de este delantero.

La Segunda División tampoco es una categoría desconocida para el propio Alejandro Marqués. Ya logró siete goles en la temporada 21-22 con el Mirandés, a pesar de que no llegó ni siquiera a los 1.000 minutos en esa campaña. En sus dos últimas temporadas en la primera lusa logró 9 y 11 tantos, una cifra que le colocó entre los mejores goleadores de Portugal en la 24-25. El futbolista venezolano-español, criado en las canteras del Barcelona y la Juventus, dejó en enero de 2020 la Ciudad Condal por Turín tras destacar en la Youth League y después de que ambos clubes cerrasen un trueque que le incluía a él y a Matheus Pereira.

Verano en el aire

Este verano estuvo sin jugar algunos partidos de pretemporada con la vista puesta en salir traspasado del Estoril, ya que se encuentra en su último año de contrato y era el momento de que los lusos sacasen algún rédito económico por sus derechos federativos. Finalmente, no cuajó esa posibilidad y ya ha jugado en liga con su equipo de las cuatro últimas temporadas, aunque saliendo desde el banquillo en el partido ante el Estrela Amadora (1-1). Su poderío aéreo, su capacidad goleadora y su nada desdeñable juego de pies, además de su juventud, le convierten en un jugador apetecible para el Dépor, que no le pierde la vista.

El amplio ramillete de jugadores que el club coruñés está siguiendo para reforzar la zona de ataque y la dilación en las gestiones son los mayores síntomas de las complicaciones que está teniendo en una posición estratégica. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza en los últimos años y este verano no está siendo diferente. Apunta a concretarse sobre la hora en el cierre del mercado.