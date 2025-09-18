Alegría para Andrés Cuenca, alivio en el Córdoba CF: Jan Salas, no convocado para el Mundial Sub-20

La selección española Sub-20 ya tiene lista para el Mundial que se disputará en Chile del 27 de septiembre y el 19 de octubre. Entre los convocados aparece el nombre del cordobés Andrés Cuenca, natural de Adamuz, que vivirá esta cita internacional con apenas 18 años. Quien finalmente no formará parte de la expedición será Jan Salas. El centrocampista del Córdoba CF, que había sonado como posible integrante del combinado nacional dirigido por Paco Gallardo, se queda en la ciudad califal y podrá seguir a disposición de Iván Ania en un tramo del curso en el que el equipo afronta varios compromisos de alto nivel.

Y es que la no inclusión de Salas es vista con cierto alivio desde el club cordobesista. El técnico blanquiverde no perderá a un jugador que apenas empieza a integrarse en la dinámica del equipo y que necesita continuidad. De hecho, el catalán fue el último fichaje del mercado estival -la pasada semana fue su primera en la entidad, precisamente-, en calidad de cedido por el Mallorca, y ya ha debutado con la camiseta del combinado de El Arcángel: lo hizo frente al Andorra, en el Nou Estadi Encamp (3-1), saltando en la segunda mitad como relevo de Theo Zidane para disputar sus primeros 45 minutos de la temporada. Un estreno que sirvió como carta de presentación para el organizador de Sabadell.

La ausencia de Jan Salas

De haber entrado en la lista, el ahora “28” blanquiverde habría permanecido fuera de la dinámica del bloque califal durante al menos tres semanas, coincidiendo con partidos de peso en Liga. El Córdoba CF se enfrentará en ese periodo a la Real Sociedad B en el Reale Arena y al Real Zaragoza en La Romareda, dos salidas de máxima dificultad.

Además, si España avanzara en el Mundial más allá de la fase de grupos, su ausencia se habría prolongado hasta perder también los encuentros frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y el Almería en El Arcángel, fechados para el 13 de y 19 de octubre, respectivamente. Una circunstancia que habría complicado la gestión de la plantilla en un calendario cargado.

El camino de España en Chile

El torneo mundialista se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con seis grupos de cuatro selecciones cada uno y un formato que combina fase de grupos y eliminatorias directas desde octavos.

España se estrenará el 28 de septiembre contra Marruecos (17.00 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago). Apenas tres días después, el 1 de octubre, se medirá a México en el mismo escenario y cerrará la fase de grupos ante Brasil el 4 de octubre, también a las 17.00 horas. Un grupo exigente que pondrá a prueba la solidez de los de Paco Gallardo desde el inicio.

Por tanto, la no convocatoria de Jan Salas permite al Córdoba CF ganar en estabilidad y mantener a un jugador que todavía está en proceso de adaptación. El centrocampista tendrá la oportunidad de consolidarse y de intentar ganarse un puesto en el once, dentro de una medular altamente competida en este primer tramo de campaña 2025-2026 en Segunda División.

Vía: Diario Córdoba