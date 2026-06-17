El alegato de Iñigo Martínez por el euskera: "No se mide en un papel"

Iñigo Martínez está viviendo una segunda juventud en el Al-Nassr, equipo de la Liga Profesional Saudí. El futbolista vasco decidió abandonar el FC Barcelona para irse a Arabia Saudí en busca de nuevos retos profesionales, pero también por un tema económico. El medio de comunicación saudí 'Arriyadiyah' apuntó que el jugador cobra alrededor de diez millones netos por temporada.

Otro de los aspectos más destacables de su marcha a Arabia Saudí es que Iñigo se ha mantenido alejado del foco mediático. Sin embargo, ha vuelto a convertirse en tendencia en redes sociales, concretamente en X, antes conocido por Twitter, por un comentario que realizó sobre el euskera.

El futbolista del Al-Nassr quiso entrar de lleno en la polémica que está habiendo por los suspensos masivos en el examen de Euskera de la PAU, algo que ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno Vasco con la Universidad del País Vasco (EHU).

El central de Ondarroa no se metió entre el conflicto que tienen ambas entidades, sino que compartió el siguiente mensaje en la red social de Elon Musk, con el propósito de reinvindicar la lengua: "Zeroak azterketetan agertzen dira. Hutsuneak, ordea, hizkuntza erabiltzen ez denean. Euskara ez da paper batean neurtzen. Euskara ahoan, kalean eta bihotzean neurtzen da".

Iñigo Martínez, en un partido con el Al Nassr / @inigomartinez

En primer lugar, expresó que "los ceros aparecen en los exámenes. Los vacíos, sin embargo, cuando no se usa el idioma. El euskera no se mide en un papel".

Por esta razón, el exjugador del Athletic Club y de la Real Sociedad admitió que "el euskera se mide en la boca, en la calle y en el corazón".

'El Diario Vasco' informa que decenas de alumnos, algunos con certificado B2 de euskera, recibieron un cero en el examen. Además, tres colegios concertados de modelo A de Bizkaia, acumulan casi 60 ceros entre sus estudiantes.

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No es la primera vez que el jugador del Al-Nassr entra de lleno en la polémica, ya que recientemente dio su punto de vista sobre la inclusión, en el anverso de la nueva camiseta del Athletic Club, del mapa de los siete territorios que componen 'Euskal Herria'. "Los siete unidos, aunque les duela a algunos", respondió.