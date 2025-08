Alberto del Moral, de regreso y con un objetivo en el Córdoba CF: “Qué mejor sitio para triunfar que en casa”

Los caminos no se separaron, simplemente tomaron una pausa. Y es que Alberto del Moral lo tuvo claro desde el principio: volver al Córdoba CF y vestir de nuevo la blanquiverde que apenas pudo defender como habría querido meses atrás, ya que las lesiones le robaron tiempo, y sobre todo participación. «Estoy aquí por el club, porque siento que es el sitio idóneo para seguir creciendo. Considero Córdoba mi casa, es un sitio donde estoy feliz y quiero ayudar al club a conseguir los objetivos. Qué mejor sitio para triunfar que en casa», expresó el mediocentro, que ya se ha convertido en el decimotercer refuerzo del proyecto dirigido por Iván Ania en lo que va de mercado.

En línea con la costumbre del club, el acto estuvo encabezado por el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Juan Gutiérrez «Juanito». Dos figuras que también creyeron que este reencuentro no era solo posible, sino necesario. «Hablamos bastante de los valores, de jugadores comprometidos que quieren estar con nosotros, y tenemos aquí al ejemplo más claro. Tengo que decir públicamente el gran esfuerzo que ha hecho Alberto para estar en el Córdoba CF, solo aquí. Ha tenido una determinación y compromiso clarísima desde que se marchó. Sabemos que vas a regresar para triunfar en este club, porque lo tienes entre ceja y ceja», expuso Monterrubio, visiblemente satisfecho.

«La predisposición ha sido máxima, prácticamente se ha convertido en el culebrón nuestro del verano. Él solo veía la opción de venir o quedarse en el Oviedo. A nivel deportivo no tenemos ninguna duda. Esperamos que este año le puedan respetar las lesiones, puede ser pieza clave. Nos da el equilibrio que buscamos. Son varias veces las que nos volvemos a encontrar. Hablando de cordobesismo... él lo lleva en vena, aunque no sea de aquí», añadió el gaditano.

Ambición renovada

El mediocentro, cedido por el Oviedo hasta final de curso, arrancó confirmando que el deseo de volver a El Arcángel no es precisamente algo nuevo: «Antes de terminar la temporada se me propuso si yo estaría dispuesto a volver aquí, o al menos a tenerlo como opción. Tuvimos una pequeña reunión. Yo les confirmé que es verdad, que no he hecho insistencia en ningún otro equipo. Era o venir aquí o quedarme en Oviedo. Mis ganas de estar aquí han hecho que todo sea posible», admitió.

Y ya plenamente integrado, sostuvo que en el vestuario la ambición es tan máxima como comedida en estas fechas, más orientadas a la adaptación de los nuevos fichajes que a cualquier otro escenario. «El equipo tiene muy clara la idea que tiene el míster. Hay mucha gente nueva, mucha carga de entrenamientos... Todavía están en ese proceso de coger el concepto, pero la idea va a seguir en función de lo del año pasado. Los objetivos te los va a marcar la competición. Somos ambiciosos, pero mínimamente conseguir lo del año pasado y, por qué no, mejorarlo», insistió.

Al ‘cien por cien’ físicamente

Por último, el toledano hizo especial hincapié en su estado físico, revelando que no solo ha dejado atrás cualquier molestia o lesión arrastrada del pasado campeonato, sino que, además, se encuentra en estado óptimo. Eso sí, todavía a falta de coger algo de rodaje en esta puesta a punto… «Físicamente estoy al cien por cien, no tengo ningún tipo de problema. He hecho un gran trabajo durante el verano. Ahora están llevando un protocolo de más cuidado para que, una vez que entre, no pueda tener ningún otro tipo de problema. Me queda coger rodaje de minutos y competición», confesó.

«Ganas no me faltan, estoy deseando poder competir, pero no lo decido yo. Voy a ir de manera progresiva. Llevo tiempo sin entrenar con el grupo, estoy encadenando entrenamientos y poco a poco iré compitiendo para estar al cien por cien y dar lo mejor», finalizó.